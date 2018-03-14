سیستم های هوشمند در جاده های استان قزوین فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیرنون روز چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و شورای هماهنگی مدیران راه و شهرسازی استان قزوین که در محل سالن جلسات اداره راه قزوین برگزار شد اظهارداشت: با احساس مسئولیت راهداران تا چند روز گذشته عملیات راهداری زمستانی انجام شده است و هنوز در برخی گردنه ها شاهد برف انباشته هستیم و بلافاصله وارد مرحله طرح نوروزی شده ایم.

وی بیان کرد: با آمادگی ۹۹۲ دستگاه ناوگان حمل و نقل مسافری، ۲۲۰ دستگاه اتوبوس، با میانگین سنی ۱۰.۹ سال، تعداد ۱۸۸ دستگاه مینی بوس با میانگین عمر ۲۶.۷ سال، تعداد ۵۸۴ دستگاه سواری با میانگین ۹.۸ سال در مجموع ۱۰۰۰ دستگاه در ناوگان آماده خدمت رسانی شده است.

پیرنون گفت: با تشدید نظارت بر مدیریت فنی شرکتها از اول اسفند ماه در قالب گروه مشترک در پایانه مسافربری حضور فعال داریم و کنترل لازم صورت می گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین اضافه کرد: آموزش های لازم به رانندگان و مدیران فنی شبکه مسافری استان داده شده و کنترل محورها به صورت محسوس و غیرمحسوس با همکاری پلیس راه آغاز شده است.

پیرنون گفت: مراکز معاینه خودروهای سنگین هم آماده ارائه خدمات فنی است و رد راهداری نیز عملیات خط کشی مسیرها در محور آزاد ره قزوین به کرج در حال اجراست.

وی بیان کرد: لکه گیری اسفالت برخی محورها نیز آغاز شده و نصب تابلوها و علائم و تابلوهای پیام متغیر که غیر فعال بود نیز اقدام لازم صورت گرفته است تا اطلاع رسانی لازم انجام شود.

پیرنون اظهارداشت: ۲۳ سامانه ثبت هوشمند در راههای استان راه اندازی شده و درآزاد راه قزوین به رشت با نصیب سیستم هوشمند زمینه ثبت تخلف رانندگان فراهم شده است و رفتار همه رانندگان کنترل می شود.

وی اضافه کرد: نصب شش دورین شامل ۴ دوربین ثبت میانگین سرعت و دو دستگاه دوربین ثبت لحظه ای تلاش می کنیم از حوادث جاده ای در این محور بشدت جلوگیری شود.

پیرنون بیان کرد: به رانندگان توصیه می کنیم در محورهای مواصلاتی استان قزوین بویژه قزوین به رشت از سرعت مطمئنه تخطی نکنند زیرا با ثبت کامل تردد رانندگان با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

۲۸ راهدارخانه در استان قزوین

وی اضافه کرد: ۲۸ راهدارخانه استان قزوین آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است و با استفاده از ۳۰۰ دستگاه خودرو. ی سبک و سنگین و ۴۰۰ راهدار نسبت به ایمن سازی راهها و تسهیل در ترافیک برون شهری اقدام شده است.

وی در ادامه جان باختن قاسم کارگر از راهداران پرتلاش استان قزوین در حین انجام وظیفه را تسلیت گفت.