استقبال بارزانی از لغو ممنوعیت پروازهای خارجی در اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در صفحه توییتر خود از تصمیم «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق برای رفع ممنوعیت پروازهای بین المللی فرودگاه های اربیل و سلیمانیه استقبال کرد.

وی با وجود اینکه این اقدام را گامی مثبت توصیف کرده اما تأکید کرده که مشکلات اقلیم کردستان با بغداد به فرودگاه ها و بودجه ختم نمی شود.

بارزانی که با برگزاری همه پرسی غیرقانونی مسبب ایجاد شدن بخش عظیمی از اختلافات اقلیم کردستان و بغداد است ادامه داد که مشکلات میان بغداد و اربیل، تاریخی، سیاسی، قومیتی، انسانی، اقتصادی و اختلاف بر سر قانون اساسی است.

روز گذشته حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که ممنوعیت پروازهای خارجی در اقلیم کردستان برداشته شده است و تأکید کرد که از این به بعد مسئولیت نظارت و اداره این فرودگاه ها برعهده وزارت کشور عراق خواهد بود.