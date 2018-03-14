دستگاه قضائی همواره به دنبال تقویت و حمایت از مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه با شهردار کرمان و شهرداران مناطق شهری که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: رویکرد سیستم قضائی همواره بر حمایت حقوقی و قضائی در جهت عمران و آبادانی شهر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه کشور مبتنی بر قانون اداره می شود، عنوان کرد: دستگاه قضائی و قضات در چارچوب قانون اقدام می کنند و انتظارات باید در محدوده و چارچوب قانون مطرح شود.

موحد بیان کرد: قانونگذار تلاش کرده است حتی المقدور مدیران شهری برای انجام امور کمترین نیاز برای مراجعه به دستگاه قضائی را داشته باشند و به عنوان نمونه می توان به کمیسیون های شبه قضائی از قبیل کمیسیون ماده 100 و ماده 77 اشاره کرد.

وی تصریح کرد: هدف قانون گذار از دادن اختیارات گسترده به مدیران شهری در واقع برای این است که بتوان با اتکاء به این اختیارات در کوتاه ترین زمان ممکن و به بهترین شکل خدمات شهری را پیش برد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: دادگستری استان کرمان از اعمال اختیارات قانونی شهرداری حمایت می کند.

وی خطاب به مسئولان شهرداری و نظام مهندسی گفت: باید مقتدرانه جلوی یک عده افراد سودجو که اقدام به ایجاد ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر می کنند ایستاد و سیستم قضائی نیز قاطعانه حمایت خواهد کرد و تعلل در این زمینه قابل قبول نیست.