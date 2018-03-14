فولکس واگن سرویس مدرسه خودران می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میل آنلاین، فولکس واگن اعلام کرده طرح یک خودروی خودران به عنوان سرویس مدرسه در آینده نزدیک واحد مرحله تولید می شود.

این طرح خودروی اشتراکی Sedric نام گرفته که در نمایشگاه اتومبیل ژنو ۲۰۱۷ رونمایی شد. فولکس واگن این طرح اولیه را به عنوان «آینه حمل و نقل شهری» معرفی کرد.

به گفته این شرکت در آینده نه چندان دور والدین می توانند با فشار یک دکمه خودروی سدریک را سفارش دهند. این وسیله نقلیه چهار نفره می تواند سرنشینانش را جلوی در مدرسه پیاده کند.

البته سخنگوی فولکس واگن اشاره کرده سدریک در این برند ساخته نمی شود. اما یکی از شاخه های دیگر همین شرکت تولید خودرو را در آینده نزدیک آغاز می کند.

در این خودرو هیچ گونه پدال، فرمان یا ترمزی وجود ندارد و به گفته فولکس واگن مسافران برای استفاده از آن نیازی به گواهینامه ندارند.

در این خودرو یک نمایشگر ال ای دی وجود دارد که شیشه جلویی خودرو را می پوشاند و برنامه های تلویزیونی و فیلم برای مسافران نمایش می دهد. همچنین در آن چند فناوری ایمنی از جمله یک نماد ال ای دی روی بخش خارجی خودرو که به افراد هشدار می دهد توقف کنند و برای عبور دانش آموزان منتظر بمانند. علاوه برآن اطلاعات مفید دیگری برای رانندگان فراهم می کند.

خودرو قابلیت شناسایی صورت مسافران را دارد و درهای کشویی آن خودکار باز می شوند. فولکس واگن تاکید دارد این خودروی تمام الکتریکی مجهز به دستگاه های تصفیه هوای داخلی است.