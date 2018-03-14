بروز گرد و غبار در نقاط مرزی استان کرمانشاه/کاهش محسوس دمای هوا

محمدخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: هوای استان طی امروز و فردا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: به دنبال این شرایط، طی روزهای جمعه و شنبه، با عبور موجی ناپایدار از جو منطقه، در بعضی ساعات شاهد بارندگی همراه با وزش باد و گاهی اوقات رعدوبرق در سطح استان خواهیم بود.

این مسئول ادامه داد: احتمال بارش طی ساعاتی از عصر جمعه تا اوایل روز شنبه و در نواحی شمال غرب و غرب استان بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزش باد ممکن است، هوا را به ویژه در مناطق مرزی، کم و بیش غبارآلود کند، گفت: با خروج این موج از جو استان، شاهد کاهش محسوس دمای هوا طی صبح روز یکشنبه خواهیم بود.