ارتقای امنیت در پلدختر از دستاوردهای تعامل بین پلیس و رسانه‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفر عبدالوند در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، شهدای شهرستان به‌ویژه شهدای عرصه رسانه که با سلاح قلم در مقابل دشمنان قد کشیدند اظهار داشت: شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی نمادی از ایثارگری‌های این قشر است که در آخرین پیام خبر شهادت خود را اعلام کرد.

ارتقا امنیت از دستاوردهای تعامل پلیس و رسانه است

وی افزود: امنیت امروز به‌ویژه امنیت امروز شهرستان نتیجه مشارکت، همدلی، همگرایی، هم‌افزایی، تعامل و عملکرد نیروی انتظامی و اصحاب رسانه است.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: ارتقا امنیت از دستاوردهای تعامل پلیس و رسانه است و به خاطر این مهم اخبار نیروی انتظامی در این شهرستان همیشه در صدر است.

سرهنگ عبدالوند افزود: نعمت امنیت یکی از مؤلفه‌هایی است که لازمه هر جامعه است و پلدختر باوجود نزدیکی به دو استان مرزی و به‌عنوان جنوبی‌ترین نقطه استان و ازنظر آب‌وهوا موجب سکونت عشایر برای مدتی در این منطقه شده که یکسری چالش‌ها و تبعات را در پی دارد.

وی بابیان اینکه تعامل پلیس و خبرنگاران نقش آرامش‌دهنده اجتماعی دارند خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی پلدختر در مقابله با چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی تمام توان خود را به کار گرفته و در این زمینه موفق عمل کرده و کارنامه بسیار درخشانی داشته است.

فرمانده انتظامی پلدختر خبرنگاران را پل ارتباطی بین مسئولان و مردم و دیده بان جامعه و افسران گمنام در عرصه جنگ نرم دانست و افزود: رسانه یکی از موفق‌ترین رویدادهایی است که در جنگ نرم کارنامه درخشان و بسیار خوبی داشته است.

ضرورت ایجاد امنیت و آرامش از سوی رسانه‌ها

سرهنگ عبدالوند رسانه را شمشیر دولبه ای دانست و گفت: رسانه می‌تواند منجر به امنیت، آرامش و آسایش شود و یک شورش یا غائله و اغتشاش را با یک مطلب از بین ببرد و بالعکس یک خبر ممکن است موجب تشنج در سطح جامعه شود.

وی افزود: کسی می‌تواند با اجتماع ارتباط داشته باشد که دارای بالاترین سواد رسانه‌ای دارای تشخیص و دانش باشد و در برسی بررسی‌های خود درزمینهٔ خبر موفق عمل کرده و موجب آرامش فکری مردم شود.

فرمانده انتظامی پلدختر خاطرنشان کرد: یک بعد امنیت عینی است که توسط پلیس و دستگاه قضا به‌صورت فیزیکی ایجاد می‌شود اما بعد ذهنی و فکری آن نتیجه عملکرد اصحاب رسانه است که در شهرستان پلدختر از این نعمت به‌درستی استفاده‌شده است.

وی افزود: خبرنگاران همواره در فراز و نشیب‌ها، بحران‌ها و حوادث جامعه درزمینهٔ امنیت و آرامش حرف اول را زدند و اصحاب رسانه شهرستان پلدختر نیز در این موارد و انتخابات، راهپیمایی‌ها و مناسبت‌ها به‌درستی عمل کرده و با دعوت از مردم موجب حضور حداکثری آن‌ها شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: جنگ نرم امروز جنگ رسانه‌ای است و هر شهری با بحث رسانه‌ای بیشتر نشانه فرهنگ و سواد رسانه‌ای بالاتر آن است که باید قدر این نعمت در شهرستان را بدانیم.

ضرورت افزایش همکاری پلیس و رسانه

وی ضمن خسته نباشید به خبرنگاران افزود: در اغتشاشات اخیر با همکاری مردم تعامل و هم‌فکری شورای تأمین، ائمه جمعه و در رأس رسانه‌های فعال شهرستان پلدختر موجب شد تا از هر تجمعی جلوگیری شود و تنها شهرستانی که در اغتشاشات هیچ‌گونه مشکلی نداشت پلدختر بود.

سرهنگ عبدالوند خاطرنشان کرد: این موفقیت به خاطر همکاری و تعامل میان پلیس، رسانه و مردم بود که هرگونه اقدام و تهدید در نطفه خفه شد و حتی یک نفر دستگیر نشد و تجمعی صورت نگرفت و این امر مرهون زحمات و تلاش رسانه است.

وی افزود: در انتخابات باوجوداینکه خیلی‌ها پلدختر را نقطه قرمز تلقی می‌کردند اما باوجوداین تعامل بدون حتی یک پرونده و بازداشتی انتخاباتی سالم برگزار شد و فرهنگ صحیح پلدختر به منصه ظهور گذاشته شد.

فرمانده انتظامی پلدختر ضمن تقدیر از اصحاب رسانه استان و شهرستان ابراز امیدواری کرد: تعامل و همدلی نیروی انتظامی با اصحاب رسانه در سال آینده بیش‌ازپیش باشد و این نیرو را در این مأموریت خطیر یاری کنند.