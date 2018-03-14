به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با انتشار داده‌های اقتصادی قدرتمند چین که نشان‌دهنده واردات بیشتر نفت در آینده است، علی‌رغم افزایش شدید تولید نفت خام آمریکا، قیمت‌های نفت پس از ۲ روز افت در ابتدای هفته، روز چهارشنبه تثبیت شد.

قیمت نفت خام تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، با ۶ سنت یا ۰.۱ درصد افزایش در ساعت ۱۲:۳۱ به وقت تهران به هر بشکه ۶۰.۷۷ دلار رسید.

قیمت نفت برنت تنها ۲ سنت نسبت به قیمت بسته شده قبلی بالا آمد و در هر بشکه ۶۴.۶۲ دلار معامله شد.

آن‌ چه در روز چهارشنبه باعث تقویت قیمت‌ها شد، انتشار گزارش تولید نفت داخلی چین برای ماه ژانویه-فوریه بود که نشان می‌داد مقدار آن امسال با ۱.۹ درصد کاهش به ۳۰.۳۷ میلیون تن رسیده است که معادل تولید روزانه ۳.۷۷ میلیون بشکه است. در همین زمان ورودی نفت خام به بازار چین با ۷.۳ درصد افزایش به ۹۳.۴ میلیون تن افزایش یافت که نشان‌دهنده نیاز بیشتر به واردات است.

علی‌رغم این در ابتدای این هفته، برنت و دابلیوتی‌آی به ترتیب ۱.۵ و ۲.۴ درصد از ارزش خود را از دست دادند. قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش شدید تولید نفت خام آمریکا که باعث شده است سطح ذخایر انبارها دوباره بالا بروند، افت کرده‌اند.

تولید نفت خام آمریکا با حدود یک ربع افزایش نسبت به سطح تولید ۲۰۱۶ خود، به ۱۰.۳۷ میلیون بشکه در روز رسیده است و از سطح تولید عربستان که برترین صادرکننده نفت جهان است، عبور کرد.

طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، انتظار می‌رود تا اواخر ۲۰۱۸ تولید نفت آمریکا از ۱۱ میلیون بشکه فراتر رود.