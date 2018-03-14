به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورکیانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه هواپیمایی آسمان که در مسیر یاسوج دچار سانحه شده تحت پوشش بیمه ایران قرار داشته است، گفت: در چارچوب قرارداد، دیه مرتبط با مسافران و خدمه پروازی پرداخت خواهد شد که بر این اساس قرار است هر یک از مسافران و جانباختگان ۲۱۰ میلیون تومان دیه دریافت کنند.

این مقام مسئول در صنعت بیمه افزود: بدنه هواپیمای آسمان که دچار سانحه شده است نیز ۳ میلیون دلار بیمه بدنه داشته که برای پرداخت آن نیز مشکلی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر پرداخت مطالبات وزارت بهداشت به صورت اوراق و عدم پذیرش این وزارتخانه خاطرنشان کرد: در این موضوع حق با وزارت بهداشت است چرا که از ما طلب دارد و ما می خواستیم که این طلب را به صورت اوراق پرداخت کنیم که وزارت بهداشت آن را نپذیرفت.

پورکیانی ادامه داد: البته موضوع اصلی ما با وزارت بهداشت این بود که چرا شکایت کرده اند. چرا که مطابق آئین نامه دولت، دستگاه های دولتی نباید از یکدیگر شکایت کرده و باید موارد اختلاف خود را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارجاع دهند. پس قاعده هم همین است و ما از این موضوع گله مند هستیم که چرا یک موضوع داخلی در دولت رسانه ای شده است.

وی اظهارداشت: البته عدم پذیرش اوراق از سوی وزارت بهداشت به این دلیل بود که آنها نیز طلبی به پیمانکاران خود دارند که باید پرداخت شود اما اینکه پرداخت به صورت اوراق پذیرفته نشده و راهکار جایگزین آن باید از سوی کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شود.

پورکیانی گفت: در مورد توانگری مالی بیمه ایران باید گفت که ۴ ریسک از جمله اعتبار، نقدینگی و بیمه گری وجود دارد که عمده ریسک به بیمه گری برمی گردد که حدود ۴۳ درصد از آن به بیمه شخص ثالث و مابقی به درمان مرتبط است. این در شرایطی است که ما با توجه به قانون مجبور هستیم که تحت هر شرایطی بیمه شخص ثالث را صادر کنیم اما در مورد بیمه درمان شروع به انجام تعدیل کرده ایم و این جزء اقداماتی بوده که برای بهبود سطح توانگری بیمه ایران انجام شده است.

وی از افزایش سرمایه بیمه ایران به ۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در ۱۱ ماه ۵۴ درصد سهم ریسک ما از شخص ثالث بوده است و اکنون نسبت خسارت ما به حق بیمه ۶۶ درصد است.

پورکیانی در ادامه در خصوص راه اندازی بانکی برای صنعت بیمه خاطرنشان کرد: در گذشته بیمه ایران بانک داشته که بعد از انقلاب ملی شده است. بنابراین تلاش ما برای احیاء بانک بیمه ایران در حال انجام است و اگر مقدمات آن فراهم شود به طور قطع می توانیم زمینه ساز تحول در این عرصه شویم.

وی از طرح های ویژه نوروز صنعت بیمه برای ارائه بیمه های آتش سوزی و بدنه اتومبیل به صورت کوتاه مدت حداقل ۱۰ روزه خبر داد و گفت: مردم با پرداخت ۱۰ هزار تومان می توانند خود را بیمه آتش سوزی کرده و البته برای هر فرد نیز تا سقف ۱۵ میلیون تومان در ایام نوروز پوشش بیمه اختصاص خواهد یافت.

پورکیانی از اختصاص ۷۰ واحد خسارت سیار در جاده های منتهی به شهرهای مسافرپذیر خبر داد و گفت: ۱۰۰ شعبه ما نیز در ایام عید به صورت کشیک آماده خدمت رسانی به مردم هستند. ضمن اینکه از آنها درخواست شده تا مدارک غیرضروری از مردم طلب نکنند.