افزایش تراکم عامل تشویقی برای بافت های فرسوده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری گلستان، صبح چهارشنبه، با حضور دستگاه­ های عضو ستاد در مجموعه تاریخی خانه کبیر برگزار شد.

در این جلسه معاون هماهنگی و امور استانداری گلستان، معاون اجتماعی بهزیستی استان، مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی گلستان، شهردار گرگان، امام جمعه گرگان و مدیر دفتر بهسازی و احیای بافت تاریخی گرگان حضور داشتند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، در این جلسه اظهار کرد: نقش مردم در حفظ و احیای بافت تاریخی بی نظیر است و اصولاً دلیل احیای بافت تاریخی در بسیاری از شهرهای کشور، مشارکت­ های مردمی است.

میر محمد غراوی ادامه داد: باید انگیزه مشارکت مردم را با ارائه طرح تشویقی افزایش دهیم.

وی افزایش تراکم با نظارت راه و شهرسازی در بافت فرسوده را به عنوان طرح تشویقی برای دخالت مردم در رفع مشکلات بافت فرسوده دانست و تصریح کرد: در بافت باید سطح خدمات افزایش یابد تا ساکنان این محلات رغبت به سکونت در آن را داشته باشند.

خدمات دهی دستگاه ها عادلانه باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با بیان این که خدمات دهی دستگاه ­ها به بافت­ های فرسوده باید به عدالت نزدیک باشد، افزود: ارائه خدمات در یک نقطه سبب تراکم جمعیت در آن منطقه می شود.

وی به حفظ بناهای بافت تاریخی در گرگان و سایر شهرهای استان تاکید کرد و گفت: حفظ آثار تاریخی سبب انتقال فرهنگ کهن ایرانی به نسل­ های آینده می شود.

افتتاح مسجد ملااسماعیل واقع در محله دربنو که چندی پیش کار مرمت وبهسازی آن به پایان رسیده بود از دیگر برنامه های امروز بود که پس از پایان جلسه انجام شد. این اثر ارزشمند با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال مرمت شده است.

مسجد ملااسماعیل از بهترین نمونه های مساجد محلی در ایران است که در راستای طرح بازآفرینی بافت تاریخی گرگان به همت شرکت عمران و بهسازی ایران و زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی استان و مدیریت دفتر بهسازی و احیای بافت تاریخی گرگان و مشارکت متولیان و هیئت امنای مسجد و خیرین کار مرمت آن در سال جاری انجام شد.