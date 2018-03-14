آمار دقیق طلاق و ازدواج در اردبیل مطالعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نواداد ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: اینکه گفته می شود به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق در استان داریم به هیچ عنوان آمار صحیحی نیست.

وی افزود: در مقابل باید عنوان شود که به ازای هر چهار ازدواج جدید یک طلاق داریم و نه اینکه در آمارها ازدواج های دهه های قبلی نیز لحاظ شود.

معاون سیاسی استانداری اردبیل با تاکید به اینکه بدون آمار دقیق نمی توان برنامه ریزی دقیقی داشت، اضافه کرد: طلاق یکی از آسیب های اجتماعی استان است اما برای کاهش آن باید اطلاعات صحیحی استخراج شود.

نواداد در خصوص مباحث مطرح شده مبنی بر مشکلات زنان بی همسر در ازدواج مجدد نیز خواستار بررسی دقیق آمارها و طرح این موضوع در جلسات کارشناسی شد.

وی تاکید کرد: در مواجه با آسیب های اجتماعی لازم است تمامی ادارات همکاری و تعامل داشته باشند و به ویژه با توجه به نقش موثر بانوان در تربیت خانواده توجه به مشکلات بانوان ضروری است.

در این جلسه مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز با اشاره به آسیب های پیرامون طلاق تاکید کرد: متاسفانه بانوان قربانیان اصلی طلاق هستند و اغلب بیشتر از مردان دچار مشکل و آسیب می شوند.

سید ناصر اسحاقی تاکید کرد: لازم است فرهنگ سازی لازم برای حمایت از زنان بی همسر و زمینه سازی ازدواج مجدد آن ها قویا مورد توجه قرار گیرد و دستگاه های فرهنگی مشارکت داشته باشند.