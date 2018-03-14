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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

چرخش از دانش آموز منفعل به متربی فعال در سند تحول بنیادین

چرخش از دانش آموز منفعل به متربی فعال در سند تحول بنیادین

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت:تغییر نظام آموزشی به نهاد فرهنگی، تربیتی، تبدیل انحصارانگاری در تربیت به مسئولیت‌پذیری و تبدیل دانش‌آموز منفعل در کلاس به یک متربی فعال، چرخش های مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در دومین نشست بررسی دستاوردها، نقد و نظر و چشم‌انداز سند تحول بنیادین که در سالن جلسات ساختمان شهید رجایی برگزار شد، از برگزاری این نشست هر ۳ ماه یک بار به دستور وزیر خبر داد و اظهار کرد: تبیین سیاست‌های وزارتخانه در جهت اجرای سند تحول، گفتمان‌سازی و ایجاد همگرایی بین مسئولان و مدیران و رصد فعالیت های مرتبط از جمله اهداف برگزاری نشست بررسی سند تحول است.

وی گفت: همه برنامه ما در سند تحول باید رنگ و بوی تربیتی داشته باشد و اصلی ترین چرخش در این زمینه، حذف آزمون‌های زائد است؛ اگر آموزش و پرورش به‌روز نشود، ادامه مسیر تعلیم و تربیت با مشکل مواجه می‌شود.

نوید ادهم خاطرنشان کرد: تغییر نظام آموزشی به نهاد فرهنگی ـ تربیتی، تبدیل انحصارانگاری در تربیت به مشارکت‌جویی و مسئولیت‌پذیری و تبدیل دانش‌آموز منفعل در کلاس به یک متربی فعال در محیط های تربیتی، ۳ چرخش مهم از ۳۷ چرخش در سند تحول است.

مهرزاد حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش نیز در این نشست اظهار کرد: سیاست ما در ذیل سند تحول درخصوص ساخت فضاهای ورزشی، احداث و ایجاد فضاهای مورد نیاز تربیت‌بدنی در درون مدارس است.

حمیدی خاطرنشان کرد: طرح‌های آموزش پیشگیری با رویکرد رشدمدار، پروژه نظام مراقبت‌های اجتماعی از دانش‌آموزان(نماد)، طرح مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان، طرح توانمندسازی اجتماعی دانش‌آموزان و تقویت بنیان خانواده از جمله برنامه‌ها در حوزه چرخش از دانش‌آموز منفعل به متربی فعال در محیط های تربیتی است.

کد مطلب 4251926

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