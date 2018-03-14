آغاز طرح نوروزی پلیس راه شرق استان تهران از ۲۴ اسفند ماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیاوش محبی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح نوروزی از ۲۴ اسفند ماه سال جاری آغاز و تا ۱۵ فروردین ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت.

محبی افزود: در طول مدت اجرای این طرح تمامی یگان های امدادی و خدماتی برای پیشگیری از حوادث رانندگی در سطح جاده های استان در حال آماده باش هستند.

فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه در طول مدت اجرای این طرح تمامی محورهای اصلی، توسط نیروهای پلیس راه رصد می شود، عنوان داشت: باتمام امکا نات وتجهیزات وتوان پرسنلی همگام باسایر دستگاهای خدماتی ستادتسهیلات سفرهای نوروزی درطول شبانه روز در محورها حضور دارند.

وی در ادامه گفت: خط قرمزهای پلیس دراین طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز رانندگی است و خودروهایی که مرتکب ۲ تخلف حادثه ساز رانندگی شوند به مدت ۷۲ساعت توقیف می شوند لذا از رانندگان و هموطنان انتظار داریم باپلیس همکاری لازم داشته باشند.

محبی با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات رانندگی در طول مدت اجرای این طرح، عنوان داشت: در طول این طرح با تخلفات رانندگی به خصوص تخلفات حادثه ساز بدون اغماض برخورد می شود.

فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران در پایان توصیه کرد همه هموطنان و رانندگان عزیز توجه لازم را به رعایت قوانین رانندگی داشته باشند تا انشااله سال بسیار خوش و بی حادثه ای را تجربه کنیم.