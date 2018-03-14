نشست ائمه جمعه استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در آخرین نشست ائمه جمعه استان بوشهر ضمن تشکر از زحمات ائمه جمعه و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان در سال اخیر به بیان چند نکته اخلاقی پرداخت.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه بهترین عبادت اخلاص است، اظهار داشت: عبادت طریقی است که انسان را به خدا می رساند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ملاک مقبول واقع شدن یک عبادت را اخلاص عنوان نموده و افزود: اگر کسی عبادت خود را رنگ اخلاص دهد خداوند همه چیز به او می دهد.

در ادامه جلسه ائمه جمعه استان به بیان نکته نظرات خود پرداختند.