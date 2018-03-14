اردوغان: امیدوارم امشب ارتش ترکیه کنترل شهر عفرین را به دست گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد امیدوار است امشب (چهارشنبه) نیروهای ارتش ترکیه کنترل کامل شهر عفرین سوریه را به دست بگیرند.

وی تأکید کرده است که گذرگاه هایی برای خروج امن غیرنظامیان از شهر عفرین ایجاد شده است که روند خروج غیرنظامیان نیز در حال اجراست.

این در حالی است که منابع سوری امروز از کشته شدن ۱۱ غیرنظامی در شهر عفرین در شمال سوریه خبر داده بودند. شبکه خبری «حره» به نقل از منابع آگاه خبر داده است که هزاران نفر از ابتدای ژانویه تا کنون از شهر عفرین فرار که مورد هجوم ترکیه و عناصر معارضان مسلح سوری قرار گرفته است، فرار کرده اند.

پیشتر رسانه های ترکیه از توافقی میان آمریکا و ترکیه برای خروج عناصر مسلح کُرد از شهر منبج سوریه خبر داده بودند، در همین راستا «فاروق اونسال» نماینده حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه به شبکه کُرد زبان رووداو گفته بود که نیروهای وابسته به یگان های مدافع خلق کُردی در منطقه غرب فرات از جمله عفرین نیز باقی نخواهند ماند و این منطقه را ترک خواهند کرد.