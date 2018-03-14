عرضه میوه شب عید در روستاهای استان زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، بر عرضه میوه شب عید در روستاهای استان زنجان تأکید کرد و افزود: بیش از ۳۵ درصد جمعیت استان زنجان روستانشین هستند و باید ارگان‌های مربوطه نسبت به عرضه میوه شب عید در روستاها هم برنامه‌ریزی کنند.

وی اظهار کرد: بخشداران نسبت به عرضه میوه شب عید تمهیدات لازم را داشته باشند تا روستاییان هم به‌راحتی به میوه شب عید دسترسی پیدا بکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان بابیان اینکه ارگان مربوطه بیان می‌کند عرضه میوه شب عید در روستاها استقبال ندارد، گفت: در همه استان‌ها میوه شب عید در روستاها هم عرضه می‌شود و این سخنان قابل‌قبول نیست.

نیک‌سرشت تأکید کرد: باید با تمام توان میوه شب عید در روستاهای استان زنجان توزیع شود و ۱۰ سال است که میوه یارانه دار در آستانه نوروز عرضه می‌شود و شهرستانی همچون خدابنده که ۲۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی دارد باید به فکر مردم بود.

وی به قیمت تخم‌مرغ در استان زنجان اشاره کرد و گفت: قیمت تخم‌مرغ در این استان نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان ابراز کرد: توزیع تخم‌مرغ به قیمت مصوب بازرسی‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و تعداد واحدهای عرضه‌کننده تخم‌مرغ با نرخ مصوب به تعداد دو برابر افزایش پیدا کند.