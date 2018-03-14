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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

با توجه به کاهش نرخ تولد؛

کاهش ازدواج در اردبیل طی سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود

کاهش ازدواج در اردبیل طی سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود

اردبیل - مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل گفت: با توجه به کاهش نرخ تولد، ازدواج در این استان طی سال‌های آینده با کاهش همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد حسن زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: مقایسه نرخ ازدواج با طلاق صحیح نیست و باید میزان طلاق با در نظر گرفتن جمعیت در سن ازدواج مقایسه شود.

وی افزود: متوسط سن ازدواج دختران و پسران در اردبیل ۲۶ سال است که و به عنوان مثال در سال ۷۰، ۴۱ هزار نفر تولد به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال استان متذکر شد: در صورتی که فوت و مهاجرت را در نظر بگیریم  تعداد ازدواج متولدین این سال، حدود ۱۴ هزار مورد خواهد بود.

حسن زاده متذکر شد: این وضعیت در حالی است که سال گذشته ۲۱ هزار تولد داشتیم و ازدواج متولدین فعلی به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: به دلیل کاهش نرخ تولد، کاهش ازدواج در اردبیل دور از انتظار نیست و برای مقابله با کاهش ازدواج باید میزان تولد افزایش یابد.

مدیر کل ثبت احوال استان تاکید کرد: ازدواج مجدد زنان بی همسر نیز یکی دیگر از مشکلات است که گاهی با اعطای وام های اشتغال و درآمدزایی تمایلی از سوی بانوان برای ازدواج مجدد مشاهده نمی شود.

حسن زاده به ضرورت برنامه ریزی دستگاه های فرهنگی برای رفع مشکلات زنان بی همسر تاکید کرد و بیان داشت: لازم است آمار و اطلاعات این حوزه مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.

کد مطلب 4251942
محمد میرزایی ناطق

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