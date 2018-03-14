به گزارش خبرنگار مهر، اسد حسن زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: مقایسه نرخ ازدواج با طلاق صحیح نیست و باید میزان طلاق با در نظر گرفتن جمعیت در سن ازدواج مقایسه شود.

وی افزود: متوسط سن ازدواج دختران و پسران در اردبیل ۲۶ سال است که و به عنوان مثال در سال ۷۰، ۴۱ هزار نفر تولد به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال استان متذکر شد: در صورتی که فوت و مهاجرت را در نظر بگیریم تعداد ازدواج متولدین این سال، حدود ۱۴ هزار مورد خواهد بود.

حسن زاده متذکر شد: این وضعیت در حالی است که سال گذشته ۲۱ هزار تولد داشتیم و ازدواج متولدین فعلی به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: به دلیل کاهش نرخ تولد، کاهش ازدواج در اردبیل دور از انتظار نیست و برای مقابله با کاهش ازدواج باید میزان تولد افزایش یابد.

مدیر کل ثبت احوال استان تاکید کرد: ازدواج مجدد زنان بی همسر نیز یکی دیگر از مشکلات است که گاهی با اعطای وام های اشتغال و درآمدزایی تمایلی از سوی بانوان برای ازدواج مجدد مشاهده نمی شود.

حسن زاده به ضرورت برنامه ریزی دستگاه های فرهنگی برای رفع مشکلات زنان بی همسر تاکید کرد و بیان داشت: لازم است آمار و اطلاعات این حوزه مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.