دبیران مدارس استان همدان با مبانی استانداردسازی آشنا شدند

کرامت الله قادریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد و نهادینه کردن آموزش های استاندارد و به منظور ارتقاء آگاهی دبیران و معاونان پرورشی مدارس درخصوص موضوعات استاندارد، نسبت به برگزاری دوره آموزشی یک روزه با عنوان «مبانی استانداردسازی» اقدام شد تا ضمن آگاه سازی دبیران و معاونان پرورشی نسبت به مسائل استاندارد، زمینه آموزش های مورد نیاز دانش آموزان از این طریق فراهم شود.

قادریان بابیان اینکه آموزش های فرهنگی برای توسعه و ارتقا زندگی افراد در جامعه نیاز است، افزود: امروزه نقش استاندارد و اهمیت جایگاه آن بر کسی پوشیده نیست به طوری که استاندارد در تمام ابعاد زندگی مردم نقش اساسی ایفا می کند.

وی با بیان اینکه تنها مسیری که می‌تواند کشور را به سمت توسعه‌یافتگی ببرد استانداردسازی در عرصه های مختلف است، ادامه داد: استاندارد تنها به موضوع کالا و خدمات ختم نمی شود بلکه همیشه در زندگی روزمره جاری است به طوری که باید سبک زندگی افراد نیز دارای استاندارد باشد.

معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان همدان عنوان کرد: نهادینه سازی فرهنگ استاندارد به عنوان دانش کاربردی در اقتصاد از مولفه های تاثیر گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید بر اینکه امروز بدون اطلاع از مهارت های اجتماعی، آموزش موفقی نخواهیم داشت، گفت: حضور کارشناسان اداره استاندارد در مدارس همدان، توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی، آموزش هدفمند به دبیران و معاونان پرورشی و برگزاری دوره های آموزشی متناسب از برنامه های در دست اقدام اداره استاندارد است.