برنامه عملیاتی سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضمن بررسی دستور کار مشترک هیات امنای دانشگاه، تعدادی از دستور کارهای اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و لار، بر اساس نیاز به صورت ویژه مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.

از جمله مصوبه های این نشست، تصویب بودجه تفصیلی، کمک هزینه تحصیلی دانشجویان اینترن ها و دستیاران، تصویب برنامه عملیاتی سال آینده، انتخاب حسابرس سال مالی ۹۷، میزان شهریه دانشجویان پردیس و مازاد و مصوبات دیگر بود.

هیات امنای دانشگاه به صورت سالیانه، چهار نشست رسمی دارد که برای هرکدام از نشست ها در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه، پیشنهادها بررسی و کارشناسی شده و در نشست رسمی با مستندهای کامل و قانونی، مطرح می شود.

نخستین جلسه هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۷۰ از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شده است، همچنین مسایل مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی لار و گراش نیز در هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی می شود.

هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال ۷۰ تا کنون، با برگزاری نشست های هیات امنا، بیش از هزار و دویست مصوبه برای پیشبرد امور و اهداف دانشگاه، به تصویب رسانده است.

این نشست با حضور دکتر حسن امین لو دبیر مجامع و هیات های امنای وزارت بهداشت، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر محمدهادی ایمانیه مشاور وزیر در امور دانشگاه ها، دکتر سید ضیاالدین تابعی مدیرگروه اخلاق پزشکی، سیدمحمدعلی افشانی معاون فنی وزیر کشور، اسماعیل تبادار استاندار فارس، دکتر علی بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر مدیران برگزار شد.