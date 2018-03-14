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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

رئیس هیئت فوتبال استان قزوین:

تیم فوتسال شهرداری شال قزوین به لیگ دسته سه کشور صعود کرد

تیم فوتسال شهرداری شال قزوین به لیگ دسته سه کشور صعود کرد

قزوین-رئیس هیئت فوتبال استان قزوین گفت: تیم شهرداری شال با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر استان به رقابت های دسته سه فوتسال کشور صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین باجیوند در این باره اظهار کرد: با برگزاری هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتسال استان، صعود تیم شهرداری شال به رقابت های فوتسال دسته سه کشور قطعی شد.

وی با اشاره به عنوان قهرمانی و کسب ۲۰ امتیاز تیم فوتسال شهرداری شال، اظهار داشت: تیم های استقلال شال و ستارگان اسفرورین نیز در لیگ برتر فوتسال استان قزوین توانستند عنوان های دوم و سوم را به خود اختصاص دهند.

به گفته وی، ۹ تیم الماس غرب آبگرم، شهدای زینبیه، استقلال شال، سپاکو، ستارگان اسفرورین، شهرداری شال، تاج بیدستان، مقاومت قزوین و ایثارآبیک در رقابت های لیگ برتر فوتسال استان قزوین حضور داشتند.

وی در پایان اضافه کرد: تنها یک تیم از لیگ برتر استان قزوین به رقابت های دسته سه فوتسال کشور صعود می کند.

کد مطلب 4251955

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