کنگره استانی شهیدان « املاکی و خوش سیرت» باید در گیلان برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین مصطفی پور ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به برگزاری سی امین یادواره سردار شهید «حسین املاکی»، اظهار کرد: یادواره سی امین سال شهادت سردار حسین املاکی روز ۹ فرودین سال ۹۷ برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مراسم ساعت ۱۶ عصر این روز در مسجد جامع لنگرود برگزار می شود، افزود: شهیدان املاکی و خوش سیرت از شهدای ملی ما در شهرستان های شرقی استان گیلان هستند.

فرمانده تیپ میرزا کوچک خان لنگرود با اشاره به اینکه در حال انجام پیگیری ها لازم برای برگزاری کنگره این دو شهید به صورت استانی هستیم، گفت: به همین منظور فردا جلسه ای با حضور مصطفی سالاری استاندار گیلان در فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار می شود.

وی در ادامه به برخی برنامه های جانبی تدارک دیده شده برای یادواره این سردار بزرگ دفاع مقدس نیز اشاره و خاطرنشان کرد: ۲۵ برنامه فرهنگی، ورزشی، هنری به همت ستاد برگزاری یادواره سردار شهید حسین املاکی در شهرستان های شرق گیلان به ویژه لنگرود تدارک دیده شده که برخی از آنها اجرایی و برخی دیگر در زمان برگزاری یادواره اجرا می شود.

رونمایی از تله فیلم شهید «حسین املاکی» در ۹ فروردین ۹۷

سردار مصطفی پور برگزاری همایش «پدران آسمانی» با محوریت شهید املاکی را یکی از مهم ترین برنامه ها عنوان و تصریح کرد: این برنامه روز ۱۳ رجب همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر برگزار می شود.

وی رونمایی از تله فیلم شهید املاکی در روز برگزاری مراسم، تولید نرم افزار هوشمند موبایل ویژه این شهید بزرگوار، راه اندازی ایستگاه «شهید قهرمان» در چند نقطه شهر لنگرود، روایتگری و معرفی شهید املاکی، اجرای نقاشی دیواری از تصویر این شهید، برگزاری مسابقه کتابخوانی «قهرمان من» پیرامون شهید املاکی را بخشی از برنامه های برنامه ریزی شده در ستاد بزرگداشت این شهید عنوان کرد.

فرمانده تیپ میرزاکوچک خان لنگرود به اجرای طرح اهدای بسته های حمایتی به خانواده های نیازمند با نام شهید املاکی طی سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: امسال براساس برنامه ریزی های انجام شده در تلاش هستیم تا این طرح با حضور دستگاه های مختلف به ویژه دستگاه های حمایتی با وسعت بیشتری برگزار شود.