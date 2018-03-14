فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال ایران برای ریکاوری دژاگه به لندن رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مصدومیت اشکان دژاگه در انگلیس و جراحی روی پای مصدوم او، بر اساس سیاست کارلوس کی روش و ارتباط مستقیم با سرمربی تیم ناتینگهام فارست و همینطور ارتباط مستقیم کادر پزشکی دو تیم، «میکاییل» فیزیوتراپ تیم ملی فوتبال ایران به لندن اعزام شده تا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بتواند با کمک این عضو کادر تیم ملی، زودتر دوران ریکاوری را پشت سر بگذارد.

کی روش در آخرین مصاحبه خود به سایت فدراسیون فوتبال گفته بود که «ما از وضعیت اشکان دژاگه آگاه هستیم و با تمام توان از او حمایت می کنیم. در همکاری مستقیم با باشگاه او هستیم و تلاش می کنیم بهترین کار را برای ریکاوری و آماده سازی اشکان به منظور حضور در جام جهانی انجام دهیم.»