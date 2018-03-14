به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویشامیری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح تقاطع سیدالشهداء که در سالن حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، با بین اینکه مهمترین درخواست امروز مردم از مسئولان، داشتن سرعت عمل در اجرای پروژههای عمران شهری است، افزود: باید به این موضوع اعتراف کنیم که بارها به خاطر تأخیر در اجرای پروژهها و طولانی شدن طرحها ذائقه مردم را تلخ کرده و روحیه آنها را آزردهایم.
وی با بیان اینکه در اجرای پروژههای شهری، مهمترین فاکتور حفظ اصالت و فرهنگ غنی مردم زنجان است، اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهد افتتاح پل سیدالشهدا که یکی از پروژههای دیرین زنجان که از درخواستهای بهحق مردم زنجان است، بودیم و پروژه مذکور یکی از طرحهایی بود که از زمان اخذ رأی اعتماد و حضور در زنجان، به دنبال اتمام آن بودیم.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه متأسفانه اقتصاد شهرداریها بیمار است و نیاز به ترمیم و اصلاح دارد، افزود: در خصوص صحبتهای شهردار زنجان مبنی بر تعهدات استانداری برای پروژه پل سیدالشهدا، این نکته حائز اهمیت است که پروژه مذکور قرار بود با ۱۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری برسد، حال اینکه رقم مذکور به ۵۰ میلیارد تومان رسید و قرار نیست پروژهای که ۱۰ سال به طول میانجامد، باز هم از کمک ما برخوردار باشد.
درویشامیری با تاکید بر اینکه در مقوله شهرسازی همواره باید بحث معماری اصیل ایرانی ـ اسلامی و نیز روح مهندسی حفظ شود، اظهار کرد: بیشک اگر شهری به هنگام توسعه و گسترش، اندیشه مهندسی را مدنظر قرار دهد، به بنبست نخواهد خورد، لذا معتقدیم ساخت شهر بدون مهندسی نمیتواند برای نسل آینده قابل استفاده باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای پروژههای شهری در روح و روان مردم تأثیر بهسزایی دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع به این معنی است که نخستین درخواست مردم از مجموعه شهرداری، مسئله عمرانشهری است، به همین خاطر درآمد شهرداری، عوارض و نوسازی مردم باید برای ساخت شهر هزینه شود.
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