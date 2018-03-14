رشد اقتصادی غیر نفتی ایران ۴.۷درصد است/ ایجاد ۸۱۸ هزار شغل

به گزارش خبرنگار مهر، امید علی پارسا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان که به میزبانی استانداری این استان برگزار شد، ضمن بیان اینکه بدون احتساب نفت، رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری ۴.۷ درصد بوده است، بیان کرد: در همین مدت میزان بیکاری نیز ۱.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهش‌یافته است.

وی بابیان اینکه در سال گذشته میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، ۲۹ درصد بود، افزود: در سال جاری این میزان به ۲۷.۳درصد رسیده و از سوی دیگر باید گفت میزان اشتغال‌زایی در همین بازه زمانی ۳.۶درصد افزایش‌یافته است.

ایجاد بیش از ۸۰۰ هزار شغل

رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر اینکه در ۹ ماه سال ۹۶ برای ۸۱۸ هزار نفر اشتغال ایجادشده است، تأکید کرد: در بین سال‌های ۸۴ لغایت ۹۲ به‌طور متوسط در سال ۷۶ هزار شغل ایجاد شد و این در حالی است که تعداد شغل‌های ایجادشده در همین ۹ ماه سال جاری بیش از ۸۰۰ هزار مورد است.

پارسا همچنین بیان کرد: در سال گذشته از ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور سه میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار مطلق بوده‌اند که در سال جاری برای کاهش این میزان اقدامات خوبی صورت گرفته که در پایان سال آمار جامع این امر را می‌توان ارائه کرد.

وی در ادامه به‌ضرورت ارائه آمار موثق در برنامه‌ریزی خبر داد و افزود: با تلاش‌های مسئولان ذی‌ربط، برنامه ملی آمار تا اردیبهشت ۹۷ مصوب می‌شود و این امر باعث می‌شود تا در سال آتی شاهد اقدامات خوبی در حوزه آمار باشیم.

بخشنامه ریاست جمهوری درباره آمار ارائه می‌شود

رئیس مرکز آمار کشور گفت: به‌زودی از سوی رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود که طی آن ریز داده‌های آماری در سریعترین زمان به مرکز آمار ارائه داده می‌شود تا بتوانیم در ارائه آمار دقیق و صحیح موفق عمل کنیم.

پارسا همچنین بیان کرد: امکان ندارد کسی از مرکز آمار کشور آمار سفارشی بخواهد چرا که ما معتقد هستیم نباید کسی به اعداد و ارقام ارائه شده توسط مرکز آمار کشور شک کند.