۲۱ برنامه فرهنگی و ورزشی ویژه نوروز در گرگان اجرا می شود

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای ۲۱ برنامه فرهنگی و ورزشی در ایام تعطیلات نوروزی خبرداد و اظهار کرد: این برنامه‌ها در قالب جشنواره محصولات خانگی، جشنواره سفره‌های هفت سین، کاروان شادی، جشنواره سبزه‌های نوروزی، ایستگاه نوروزی استقبال از بهار با اجرای برنامه های متنوع، دیدار با خانواده‌های همکاران متوفی شهرداری، جشنواره نوروز خوانی با حضور اقوام مختلف ساکن در گرگان و اجرای آداب و رسوم بومی و محلی، جشن استقبال از بهار در محلات، افتتاحیه رسمی ایستگاه‌های نورزی استقبال از بهار، سوار کاری تفریحی، جشن آزاد سازی ماهی‌های قرمز، اجرای ورزش‌های ملی، محلی و بومی، برگزاری کارگاه آموزشی سوارکاری، اجرای برنامه باستانی ویژه شهروندان و میهمانان و نمایشگاه توانمندی‌های هیات اتومبیلرانی و موتور سواری خواهد بود.

وی افزود: برنامه‌های اعلام شده از تاریخ ۱۵ اسفندماه به اجرا در آمده است و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

دادبود بیان کرد: با توجه به این‌که یکی از اهداف اصلی اجرای این برنامه‌ها معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری شهر گرگان است، لذا تاثیر بسزائی در جذب سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری خواهد داشت.

شهردار گرگان با بیان این‌که گرگان یکی از شهرهای دارای تنوع قومیتی در کشور محسوب می‌شود، گفت: اجرای برنامه‌های فوق علاوه بر جذب توریست و سرمایه‌گذار، نقش مهمی در شناساندن آداب و سنن اقوام مختلف به شهروندان و بخصوص کودکان دارد.

وی تصریح کرد: امید داریم اجرای تمامی برنامه‌های نوروزی بدون هیچ کم و کاستی تا پایان تعطیلات به نحو احسن به اجرا درآید و پیامدهای مثبتی در جهت توسعه شهر گرگان به همراه داشته باشد.

گفتنی است سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری گرگان طراح برنامه‌های فوق بوده است و به عنوان مجری ناظر بر اجرا آن‌ها خواهد بود.