به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی درباره شکست ذوب آهن برابر الوحده امارت گفت: وقتی می بازید، اوضاع و احوال خوب نیست. این برد را به الوحده تبریک می گویم. آنها بهتر از ما بازی کردند. آن روز، روز بد ذوب آهن بود. در همین روز بد، گل اول و دوم شیرازه تیم ما را به هم ریخت. تعویض هایمان هم جواب نداد.
وی ادامه داد: مسئولیت باخت بر گردن بنده است. باید دلیل این باخت را آسیب شناسی کنیم. یک روز، روز تیم نمی شود. کل بازیکنانمان در شرایط خوبی نبودند. حالا شاید فشردگی مسابقات بوده ولی آنها سه روز زودتر از ما هم بازی کردند. هر کاری که باید می کردیم، انجام دادیم. ما شرایط خوبی نداشتیم و باید قبول کنیم آنها از ما بهتر بودند.
سرمربی ذوب آهن تصریح کرد: الوحده موقعیتی نداشت ولی آن دو اشتباه داوری تاثیر در بازی گذاشت. روند بازی طوری بود که آنها هم تا قبل از گل شرایط خوبی نداشتند. داشتیم در نیمه دوم کارمان را خوب شروع می کردیم که روی خالد شفیعی خطا شد و داور همان را نگرفت و در ادامه گل دوم را خوردیم. بهرحال فوتبال است.
قلعه نویی در پاسخ به این سئوال که شانس صعود ذوب آهن به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا چقدر است؟ تأکید کرد: ما اگر در بازی رفت در لیگ قهرمانان آسیا پیروز شویم، صد درصد صعود میکنیم. اگر حریفان ما حداکثر امتیاز را بتوانند بگیرند، درواقع از دو بازی آینده خود چهار امتیاز میخواهیم.
وی درباره رویارویی تیم ملی فوتبال ایران با تیم سیرالئون گفت: اول باید ببینیم آیا ارتباطات بینالمللی ما طوری هست که تیمهای بهتری به ایران بیاوریم؟ روزی که من مربی تیم ملی بودم، خدا را گواه میگیرم که برای فیفادیهای دو سال بعد از آن هم بازیهای تدارکاتی را رزرو کرده بودم.
سرمربی ذوبآهن یادآور شد: هرچند فدراسیون فوتبال در آن زمان تعلیق بود و دو جناح سیاسی در کمیته انتقالی به جان هم افتاده بودند. ما آن موقع گفتیم اگر قرار است حتی یک دقیقه هم در تیم ملی باشیم، یک کاری هم انجام بدهیم.
قلعهنویی یادآور شد: الان باید دید برنامه کادر فنی تیم ملی چه بوده است؟ قطعاً بازیهایی مثل سیرالئون به فوتبال ایران کمک نمیکند، ولی آیا با مشکلات سیاسی، توانستهایم خواستههای کادر فنی را برآورده کنیم؟ شاید هم کادر فنی از این بازی استقبال نمیکند و مجبور بوده این بازی را در نظر بگیرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به محمدرضا ساکت دبیر فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: من تاکنون در زندگیام برای کسی «پپسی باز نکردهام» و از زبان تلخم زیاد لطمه خوردهام، ولی ساکت آدم فعال و به روزی است و همان ساختاری را که در سپاهان پیاده کرده بود، در فدراسیون فوتبال پیاده میکند. هر چند باید از زحمات اسدی دبیر پیشین فدراسیون هم تشکر کرد. اسدی بچه بسیار مخلص و سالمی است. او و دکتر نوروزی مسئول واردات داروی بنیاد شهید در زمان جنگ بودند.
سرمربی تیم ذوبآهن تأکید کرد: الان ساکت ۱۵ سال سابقه مدیریتی دارد و حتماً به فدراسیون اشراف کامل پیدا کرده است، ولی این بازی به ما کمکی نمیکند.
قلعهنویی با بیان اینکه خودش را کارشناس فوتبال نمیداند، درباره بحث تمدید قرارداد کارلوس کیروش با تیم ملی فوتبال ایران گفت: کشورهای پیشرفته دنیا برنامهمحور هستند؛ نه نتیجهمحور. به عنوان مثال فابیو کاپلو با تیم ملی انگلیس چهار گل دریافت کرد اما به کارش ادامه داد. من اخیراً کتاب «کارلو آنچلوتی» را میخواندم که در یوونتوس، پاری سن ژرمن و رئال مادرید نتیجه گرفته، ولی از سمتش اخراج شده بود. پاری سن ژرمن فضای تازهای میخواست و مدیرانش فکر میکردند میتوانند با آنچلوتی به این فضا برسند. این مربی حتی نتایج خوبی هم گرفت، اما مدیرانش به اهدافی که میخواستند، نرسیدند.
وی افزود: معذرت میخواهم این جمله را میگویم. در کشورهایی مثل ما بعضی از مدیران روزی ۲۰ ساعت کار میکنند؛ این یعنی فاجعه. این نشان میدهد مملکت ما صد سال عقب است. بدونشک این مدیر در ماه دوم کاری خود فاجعه میشود. یک مدیر باید هشت ساعت کار کند، هشت ساعت استراحت کند و هشت ساعت هم باید به خانوادهاش برسد؛ جایی که برنامه نباشد، یک مدیر با افتخار میگوید از پنج صبح سرکار هستم و یا ۲۰ ساعت کار میکنم؛ باید در همه چیز برنامه و چشمانداز داشته باشیم.
سرمربی تیم ذوبآهن خاطرنشان کرد: باید از نظر عملکرد از کارلوس کیروش تشکر کرد. در مجموع کیروش برای ما وزن بینالمللی داشت و بعد از ۶ سال به فوتبالمان اشراف پیدا کرده است. ما باید از یکسری فضاها دور شویم. برادرانه توصیه میکنم و این توصیهام اول متوجه خودم است که بیاییم از فوتبال لذت ببریم. در کشورهایی مثل ایران چون سیستم برنامه نیست، مدیرانی که باید رأس کار باشند، نیستند و بعضیها با استفاده از رانت به سِمَت خود میرسند. آخرش همین می شود که کسی از فوتبال لذت نمیبرد.
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