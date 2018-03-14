به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان در محل استانداری زنجان، افزود: برای تأمین میوه شب عید ۴۰۰ تن سیب و ۸۰۰ تن پرتقال از استان‌های آذربایجان غربی و مازندران خریداری‌شده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته با توجه به یخ‌زدگی پرتقال در سال گذشته میوه شب عید پرتقال به‌صورت وارداتی برای نوروز بود ولی امسال میوه شب عید داخلی است.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان زنجان گفت: ۶۸ مرکز در استان زنجان توزیع میوه شب عید را برعهده‌ دارند و تعاونی های مصرف‌ دستگاه های دولتی هم در این مورد همکاری دارند.

نوری تأکید کرد: قیمت‌ها ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و قیمت مصوب پرتقال شب عید در استان زنجان یک هزار و ۶۰۰ تومان و سیب هم یک‌هزار و ۸۰۰ تومان قیمت مصوب شده و توزیع خواهد شد.

وی ابراز کرد: غرفه‌های کشیک در ایام تعطیل دایر خواهد بود و کار توزیع میوه شب عید را انجام می‌دهند و مشکلی برای تأمین میوه شب عید در استان وجود ندارد.