به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، بابیان اینکه در استان ۱۴۹ نانوایی دوگانه‌سوز وجود دارد، افزود: نانوایی‌های استان باید به دستگاه ژنراتور مجهز باشند تا در مواقع بحرانی و قطع گاز و برق مشکلی در زمینه تأمین نان وجود نداشته باشند.

وی اظهار کرد: در مواقع بحرانی، برق و گاز از اهمیت بالایی برخوردار است و در زمان بحران اگر گاز قطع شد، برق نیز امکان قطعی دارد که در همین راستا برای واحدهای نانوایی استان زنجان خرید ژنراتور در زمان بحران برای سال ۹۷ پیش‌بینی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در خصوص سامان‌دهی قیمت مرغ زنده، افزود: باید ارگان‌های ذی‌ربط نظارت کامل از این مراکز عرضه تخم‌مرغ انجام شود.

فغفوری بابیان اینکه برای تأمین میوه شب عید در استان زنجان مشکلی وجود ندارد، ابراز کرد: سیب و پرتقال به‌اندازه کافی در سردخانه‌ها موجود است.

وی افزود: برای تأمین امنیت بازار و آرامش مردم سازمان بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری اداره تعزیرات حکومتی نظارت و بازرسی لازم را از بازار دارد و با متخلفین که اقدام به گران‌فروشی بکنند برخورد می‌شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه امسال تأمین میوه شب عید وارداتی نیست و سیب و پرتقال داخلی است.