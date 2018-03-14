به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایزدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان، از فعالیت ۱۴۹ واحد نانوایی دوگانه سوز در استان زنجان خبر داد و گفت: ۳۱ واحد از ۱۴۹ واحد در شهرستان زنجان قرار دارد و در مواقع بحران و قطعی گاز نان شهروندان را از طریق دوگانهسوز بودن این واحدهای نانوایی تأمین کرد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: واحدهای دوگانهسوز نانوایی یارانه دریافت کرده و نظارت آنها بر عهده شرکت غله استان است.
ایزدی با بیان اینکه تنها یک واحد نان صنعتی در زنجان فعالیت میکند، ابراز کرد: این واحد صنعتی ۵ تن نان خشک و آرد به زلزله زدگان مناطق غرب کشور ارسال کرد و در استان زنجان واحدهای تولید نان حجیم و فانتزی وجود دارد.
در ادامه این جلسه، معاون خدمات شهرداری زنجان در خصوص ایجاد بازارچه توزیع میوه، گفت: بازارچه میوه و صنایعدستی در چهار نقطه در سطح شهر زنجان برپا میشود که بازارچه الهیه، بازارچه نواب صفوی، بازارچه گلشهر و بازارچه رضوان فعالیت خواهند کرد.
غلامحسن احمدی افزود: بازارچه گلشهر کاظمیه بهصورت مشارکت مدنی با زیربنای ۲۴ هزار مترمربع احداث خواهد شد و این بازارچه در سه پهنه و دو، ۶ و هشت طبقه در ۵ هزار مترمربع احداث میشود، بازارچه الهیه با ۱۳ غرفه در ۳ هزار متر زیربنا و با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی احداث خواهد شد، بازارچه رضوان در منطقه پونک و در زیربنای ۴۵۰ مترمربع احداث میشود و ین بازارچه هشت غرفه داشته و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تمام این بازارچهها توسط بخش خصوصی انجام میشود.
وی از احداث سه بازارچه در سال آینده در زنجان خبر داد و گفت: بازارچه سوله قوسی، بازارچه ضلع جنوبی پایانه مسافربری و بازارچه کوی ثمین در سال آینده احداث میشود.
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