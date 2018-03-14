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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

مدیرعامل شرکت غله زنجان خبر داد:

فعالیت ۱۴۹ واحد نانوایی دوگانه سوز در استان زنجان

فعالیت ۱۴۹ واحد نانوایی دوگانه سوز در استان زنجان

زنجان-مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از فعالیت ۱۴۹ واحد نانوایی دوگانه سوز در استان زنجان خبر داد و گفت: ۳۱ مورد از ۱۴۹ واحد نانوایی در شهرستان زنجان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ایزدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان، از فعالیت ۱۴۹ واحد نانوایی دوگانه سوز در استان زنجان خبر داد و گفت: ۳۱ واحد از ۱۴۹ واحد در شهرستان زنجان قرار دارد و در مواقع بحران و قطعی گاز نان شهروندان را از طریق دوگانه‌سوز بودن این واحدهای نانوایی تأمین کرد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان  گفت: واحدهای دوگانه‌سوز نانوایی یارانه دریافت کرده و نظارت آنها بر عهده شرکت غله استان است.

ایزدی با بیان اینکه تنها یک واحد نان صنعتی در زنجان فعالیت می‌کند، ابراز کرد: این واحد صنعتی ۵ تن نان خشک و آرد به زلزله زدگان مناطق غرب کشور ارسال کرد و در استان زنجان واحدهای تولید نان حجیم و فانتزی وجود دارد. 

در ادامه این جلسه، معاون خدمات شهرداری زنجان در خصوص ایجاد بازارچه توزیع میوه، گفت: بازارچه میوه و صنایع‌دستی در چهار نقطه در سطح  شهر زنجان  برپا می‌شود که بازارچه الهیه، بازارچه نواب صفوی، بازارچه گلشهر و بازارچه رضوان فعالیت خواهند کرد.

غلامحسن احمدی افزود: بازارچه گلشهر کاظمیه به‌صورت مشارکت مدنی با زیربنای ۲۴ هزار مترمربع احداث خواهد شد و  این بازارچه در سه پهنه و دو، ۶ و هشت طبقه در ۵ هزار مترمربع احداث می‌شود، بازارچه الهیه با ۱۳ غرفه در ۳ هزار متر زیربنا و با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی احداث خواهد شد، بازارچه رضوان در منطقه پونک و در زیربنای ۴۵۰ مترمربع احداث می‌شود و ین بازارچه هشت غرفه داشته  و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تمام این بازارچه‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی از احداث سه بازارچه در سال آینده  در زنجان خبر داد و گفت: بازارچه سوله قوسی، بازارچه ضلع جنوبی پایانه مسافربری و بازارچه کوی ثمین در سال آینده احداث می‌شود.

کد مطلب 4251972

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