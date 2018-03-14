چهارمین شماره «اندیشه نامه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشه نامه، ماموریت خود را گفتگوی اندیشه‌ها و نظرات مختلف، تبیین گفتمان دینی و انقلابی، ترویج اندیشه اسلامی و همچنین بستری جهت معرفی چهره‌های جوان تعریف کرده است.

شماره چهارم این ماهنامه در ۱۵۲ صفحه و با پرونده‌ ویژه ای در زمینه موانع تحقق علوم انسانی اسلامی و نقد و ارزیابی دو جریان سکولار و جزم اندیش به پیشخوان مطبوعات کشور آمد. «ارجنامه» این شماره نیز به حجت الاسلام محسن قرائتی اختصاص یافته و از تلا ش‌های ایشان برای احیای واجبات فراموش شده تقدیر شده است.

بر اساس این گزارش، در آستانه ۲۰ فروردین، زادروز سید مرتضی آوینی، دیدگاه های سینمایی وی و حال و هوای این روزهای سینمای ایران در پرونده ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بخش «اندیشه سیاسی» این شماره از اندیشه نامه به این پرسش پرداخته که «آیا فارغ از مشروعیت حاکم، می توان از مشروعیت کارکردیِ حکومت نیز سخن گفت؟»

به گفته دست اندرکاران این نشریه، در چهارمین شماره از ماهنامه برای نخستین بار، سلسله مباحث حوزه تمدن اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت که به صورت مستمر در شمارگان آتی به آن پرداخته خواهد شد و به عنوان مقدمه در این شماره «فرصت‌ها و تهدیدهایی که شرق شناسی برای مطالعات حوزه تمدن اسلامی به همراه دارد» مورد واکاوی قرار گرفته است.

«بررسی کارنامه تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی» موضوع بخش کتاب گشت در شماره چهارم از اندیشه نامه می باشد که مهمترین آثار این حوزه را به خوانندگان و علاقمندان معرفی کرده است.

گفتنی است این شماره مشتمل بر گفتارها و نوشتارهایی از غلامعلی حداد عادل، حجت الاسلام محسن قرائتی، قاسم پورحسن، حجت الاسلام محمد هادی مفتح، سعید مستغاثی، ، سید احمد زرهانی، حجت الاسلام متوسل، ابراهیم برزگر، عباسعلی رهبر، محمد علی مهدوی راد، داود مهدوی زادگان، حجت الاسلام حسینیان، حجت الاسلام فخرزاده و مهدی رمضانی در موضوعات یاد شده است.

موسسه فرهنگی قدس، نهاد مطبوعاتی آستان قدس رضوی است که با انتشار روزنامه سراسری قدس، ماهنامه زائر، پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین فارسی و عربی از سال ۱۳۶۶ تاکنون به فعالیت مشغول است و اندیشه نامه، محصول رسانه ای این موسسه با رویکرد اندیشه و مخاطب نخبگانی است.