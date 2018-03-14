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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

کتاب «عمو کمال»در قزوین رونمایی شد

کتاب «عمو کمال»در قزوین رونمایی شد

قزوین- همزمان با روز بزرگداشت شهدا، کتاب «عمو کمال» در قزوین رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، همزمان با ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا، در نشست فرهنگی و هنری ایثار ماندگار کتاب «عمو کمال» و مستند تلویزیونی «دست» رونمایی شد.

کتاب «عمو کمال» مجموعه‌ی دست نوشته‌های شهید طلبه محمدرضا فیاضی می‌باشد که طی دوران دفاع مقدس برای همرزمان و بستگان خود نوشته است.

این کتاب توسط حسن شکیب‌زاده نویسنده و پژوهشگر استان قزوین تدوین شده که دارای ۵۹ دست نوشته به اضافه‌ی وصایا، تصاویر و اسناد شهدا است.

این مجموعه ارزشمند که حاوی مطالب ارزشمند اجتماعی و اخلاقی می‌باشد با مساعدت خانواده شهید منتشر شده است.

همچنین در این نشست، فیلم مستند تلویزیونی «دست» که برگرفته از خاطره‌ی ارزشمند حسن حدادزادگان یکی از کارکنان بازنشسته بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد و توسط گروه تلویزیونی شاهد تولید شده، رونمایی ‌شد.

در این مراسم، خانواده شهید محمد فیاضی، فرزند شهید، جانباز اکبر اسکندری‌نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، جانباز حسین رسولی استاد حوزه و دانشگاه و غلامرضا حقایق‌پور مدیرکل بنیاد استان قزوین حضور داشتند

کد مطلب 4251977

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