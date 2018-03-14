کتاب «عمو کمال»در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، همزمان با ۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا، در نشست فرهنگی و هنری ایثار ماندگار کتاب «عمو کمال» و مستند تلویزیونی «دست» رونمایی شد.
کتاب «عمو کمال» مجموعهی دست نوشتههای شهید طلبه محمدرضا فیاضی میباشد که طی دوران دفاع مقدس برای همرزمان و بستگان خود نوشته است.
این کتاب توسط حسن شکیبزاده نویسنده و پژوهشگر استان قزوین تدوین شده که دارای ۵۹ دست نوشته به اضافهی وصایا، تصاویر و اسناد شهدا است.
این مجموعه ارزشمند که حاوی مطالب ارزشمند اجتماعی و اخلاقی میباشد با مساعدت خانواده شهید منتشر شده است.
همچنین در این نشست، فیلم مستند تلویزیونی «دست» که برگرفته از خاطرهی ارزشمند حسن حدادزادگان یکی از کارکنان بازنشسته بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد و توسط گروه تلویزیونی شاهد تولید شده، رونمایی شد.
در این مراسم، خانواده شهید محمد فیاضی، فرزند شهید، جانباز اکبر اسکندرینژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، جانباز حسین رسولی استاد حوزه و دانشگاه و غلامرضا حقایقپور مدیرکل بنیاد استان قزوین حضور داشتند
نظر شما