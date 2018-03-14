فرانسه از گوگل و اپل شکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بونو لو میر وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرده از گوگل و اپل شکایت خواهد کرد.

چنین اقدامی به جریمه ای چند میلیون یورویی برای این شرکت ها منجر می شود.

لو میر در یک مصاحبه تلویزیونی گوگل و اپل را متهم کرد تعرفه هایی را به برنامه نویسانی تحمیل می کنند که تمایل دارند اپلیکیشن های خود را به این دو شرکت بفروشند. او دراین باره گفت: به عقیده من عادلانه نیست که هر دو شرکت اطلاعاتی از برنامه نویسان جمع آوری می کنند و به طور یک طرفه قرارداد را تغییر می دهند.

او اعلام کرد شکایتی به دادگاه تجاری پاریس ارائه خواهد کرد.

وی افزود: تصور می کنم گوگل و اپل با توجه به قدرتی که دارند نباید با استارتاپ ها و برنامه نویسان ما اینطور رفتار کنند.