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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۴۵

فرانسه از گوگل و اپل شکایت می کند

فرانسه از گوگل و اپل شکایت می کند

فرانسه ادعا می کند گوگل و اپل از برنامه نویسانی که قصد دارند اپلیکیشن خود را به آنها بفروشند تعرفه ای دریافت می کند و قصد دارد از این دو شرکت شکایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بونو لو میر وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرده از گوگل و اپل شکایت خواهد کرد.

چنین اقدامی به جریمه ای چند میلیون یورویی برای این شرکت ها منجر می شود.

لو میر در یک مصاحبه تلویزیونی گوگل و اپل را متهم کرد تعرفه هایی را به برنامه نویسانی تحمیل می کنند که تمایل دارند اپلیکیشن های خود را به این دو شرکت بفروشند. او دراین باره گفت: به عقیده من عادلانه نیست که هر دو شرکت اطلاعاتی از برنامه نویسان جمع آوری می کنند و  به طور یک طرفه قرارداد را تغییر می دهند.

 او اعلام کرد شکایتی به دادگاه تجاری پاریس ارائه خواهد کرد.

وی افزود: تصور می کنم گوگل و اپل با توجه به قدرتی که دارند نباید با استارتاپ ها  و برنامه نویسان ما اینطور رفتار کنند.

کد مطلب 4251986
شیوا سعیدی

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