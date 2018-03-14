خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: وقتی دل درد داشتیم چای و زنجبیل را توصیه می‌کند. زمانی که خسته‌ایم و سردرد داریم چای به لیمو و زمانی که سرماخورده‌ایم خودش برایمان گل گاوزبان تازه دم می‌کند.

دست مهربانانه مادر دنیایی از محبت را با همین دلسوزی‌های مادرانه و عطر دم کردنی‌های رنگارنگ به ما هدیه می‌دهد. محبتی که نتیجه سال‌ها تجربه و درس آموزی از گذشتگان است.

همان‌ها اگر حتی سواد خواندن و نوشتن نمی‌دانستند اما خوب بلد بودند گل‌ها و برگ‌ها و گیاهان و دانه‌ها را با هم ترکیب کرده و از آن یک نوشیدنی تسکین بخش مهیا کنند. همان‌ها که اگر امروز شیوه و راه حقیقی‌شان ادامه داشت، دیگر دکان برخی دمنوش فروش‌های متقلب و کسانی که دم از طب سنتی می‌زنند اما سود کلان یک بازار بزرگ از مشتری‌هایی که به شیوه‌های مختلف در صدد کم کردن وزنشان هستند را مد نظر دارند.

آری اگر سبک و سیاق گذشتگان ما که آمیخته از فرهنگ ایرانی - اسلامی بود امروز نیز در سفره‌های غذا و شیوه‌های تغذیه‌ای ما جای داشت، دیگر روزهای پایانی هرسال بساط دروغ گویی و دروغ چینی از بازار انواع رژیم‌های لاغری و چاقی جمع می‌شد.

رژیم‌های تک خوری از نظر علمی رد شده است

در همین زمینه رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مباحثی که همیشه در این ایام مطرح می‌شود به راه افتادن بازار خرید و فروش انواع و اقسام رژیم‌های لاغری است، از جمله این‌ها می‌توان به رژیم‌های تک خواری مثل میوه درمانی، گیاه درمانی، رژیم چای و دمنوش، رژیم آب درمانی اشاره کرد.

اجرای سبک زندگی اسلامی – ایرانی که برگرفته از قرآن است باید در زندگی‌های ما وارد شود

علی اکبر حق ویسی ادامه داد: همه این شیوه‌ها از دیدگاه علمی رد شده است، هرچند که در مواردی این راه‌ها موجب کاهش وزن نیز می‌شود اما این کاهش وزن‌ها تبعاتی دارد که می‌توان آن را در بخش‌های مختلف بدن دید.

وی با بیان اینکه آنچه در یک رژیم غذایی مناسب اهمیت دارد تغذیه مناسب به اضافه فعالیت‌های بدنی است، گفت: قبل از این دو مورد، اجرای سبک زندگی اسلامی – ایرانی که برگرفته از راهنمایی‌های قرآن کریم است باید در زندگی‌های ما وارد شود، در منابع مذهبی ما تأکید شده است که همه مواد غذایی در حد اعتدال و به صورت متنوع باید مصرف شوند.

این کارشناس تغذیه افزود: استفاده متنوع یعنی از گروه‌های شیر و لبنیات، نان و غلات، انواع میوه و سبزی، انواع گوشت‌ها اعم از سفید و قرمز، انواع حبوبات و مغزها استفاده شود، همه این مواد باید در طول یک روز به شکل متعادل به بدن برسد.

غذاهای سنتی ایرانی مواد مختلف غذایی را در خود دارند

رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم تأکید کرد: غذاهای سنتی خودمان بسیاری از این مواد را در خود دارند، اما متأسفانه آن‌گونه که باید استفاده نمی‌کنیم، مثلاً مشکل جامعه جهانی و به خصوص کشور ما در عدم دریافت کافی سبوس است، سبوس‌های غنی شده نه تنها فیبر بالایی دارند که انواع ویتامین و املاح بدن را نیز تأمین می‌کنند.

حق ویسی با بیان اینکه این موارد همه به کاهش وزن اصولی کمک می‌کند، گفت: همچنین مراقبت‌های غذایی مثل دوری از انواع سرخ کردنی که نه تنها عامل چاقی که عامل ایجاد بستر انواع سکته‌ها نیز هستند، مهم است، از نظر ما بهترین نوع غذا شامل انواع غذاهای آب پز، بخارپز، کبابی و پخته شده در فِر است.

رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار داشت: متأسفانه مردم کشور ما شکر و روغن را بیش از استانداردهای جهانی دریافت می‌کنند که این خود بدن را مستعد بسیاری از بیماری‌ها می‌کند.

هم اکنون بدخوری در کشور ما رواج دارد

وی با تأکید بر اینکه مشکل کنونی کشورمان مشکل پرخوری مردم است، افزود: ما در احادیثمان داریم که تا زمانی که گرسنه نشدید غذا نخورید و قبل از اینکه سیر شوید دست از غذاخوردن بردارید، اما هم اکنون بدخوری در کشور ما رواج دارد که موجب کاهش یا افزایش نادرست وزن است.

صرف مصرف انواع دمنوش برای لاغری از سوی وزارت بهداشت رد شده است

این کارشناس تغذیه با تأکید بر اینکه هیچ کدام از وعده‌های غذایی نباید حذف شود بلکه باید به شکل متنوع و متعادل استفاده شوند، گفت: هم اکنون ما در کشورمان مشکل سیری شکم و گرسنگی سلولی داریم.

حق ویسی با اشاره به اینکه صرف مصرف انواع دمنوش برای لاغری از سوی وزارت بهداشت رد شده است، ادامه داد: این موارد شاید موجب کاهش وزن بشوند اما به دلیل فشار و سختی که برای بدن ایجاد می‌کنند پس از مدتی رها می‌شوند و یک وزن اضافه بر قبل به بدن برمی‌گردد.

رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: حتی در مصرف چای نیز توصیه شده است که مقدار رعایت شود و چای باید کمرنگ و به صورت ولرم استفاده شود، این موضوع در خصوص چای سبز هم صدق می‌کند.

نحوه و مقدار مصرف دمنوش‌ها توسط متخصص طب سنتی تجویز شود

وی تأکید کرد: البته که دمنوش‌ها در طب سنتی توصیه شده‌اند اما مقدار و نوع و طریقه مصرفشان هم مهم است، همچنین این مواد باید توسط متخصصین طب سنتی یعنی کسانی که در دانشگاه‌های طب سنتی زیر نظر وزارت بهداشت تحصیل کرده‌اند تجویز شود.

وی با اشاره به توصیه برخی مراکز و افراد به مصرف نمک‌های دریایی در طب سنتی، گفت: آزمایش‌های علمی وزارت بهداشت نشان داده است که نمک‌های دریایی ناخالصی‌های بالایی مانند سرب یا کادمیوم دارند که این‌ها می‌توانند به کلیه و کبد آسیب بزنند، همچنینید این نمک‌ها کافی نیست.

حق ویسی تأکید کرد: طب سنتی خوب است اما آمار و ارقام را نمی‌تواند مطرح کند و باید از طریق شیوه‌های علمی و آزمایشگاهی خواص مواد تأیید شود، همچنین طب سنتی را می‌توان قبول کرد که در دانشگاه‌های علوم پزشکی تدریس می‌شوند.

این کارشناس تغذیه اضافه کرد: توصیه می‌شود که بین حوزه طب سنتی و حوزه بهداشت و تغذیه گفتگویی انجام شود، این دو باید بررسی‌های علمی را وسط بگذارند و به یک وحدت نظر و رویه برسند، چرا که مردم واقعاً در این شرایط نمی‌دانند به حرف و سخن چه کسی گوش دهند.