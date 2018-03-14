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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۲۳

تماشاخانه سنگلج امسال هم در نوروز تعطیل نیست

تماشاخانه سنگلج امسال هم در نوروز تعطیل نیست

تماشاخانه سنگلج امسال هم همچون سال گذشته از سوم فروردین ماه پذیرای مهمانان نوروزی است و تعطیلی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «خواستگاری مهری ناز شاهدخت دیار سختستان» به کارگردانی عطاالله کوپال که قرار بود از روز ۵ فروردین ماه روی صحنه برود اجرای خود را از روز سوم سال جدید آغاز می کند.

نمایش «جعفرخان از فرنگ برگشته» به کارگردانی رحمت امینی که پیشتر قرار بود از ۳ فروردین روی صحنه برود با یک روز تاخیر و از روز چهارم سال نو پذیرای تماشاگران در تماشاخانه سنگلج خواهد بود.

اجرای نمایش «خواستگاری مهری ناز شاهدخت دیار سختستان» در ساعت ۱۸ و از روز ۳ فروردین ماه و نمایش «جعفرخان از فرنگ برگشته» ساعت ۱۹:۴۵ و از روز ۴ فروردین برنامه تماشاخانه سنگلج در سال جدید است.

کد مطلب 4251988
آروین موذن زاده

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