گفتمان؛ ایستگاه نهایی حل بحران در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه مجلس لبنان از قبول درخواست امضا شده از سوی 70 نماینده از مجموع 128نماینده مجلس مبنی بر تشکیل جلسه اضطراری برای بررسی لایحه تشکیل دادگاه ترور رفیق حریری با این استناد که هنوز طرح قانون دادگاه بین المللی به مجلس نرسیده است؛ خودداری کرد.

هیات دولت لبنان روز 21 آذر موضوع ارجاع طرح تشکیل دادگاه بین المللی را به پارلمان این کشور بدون حضور 6 وزیر مستعفی تایید کرده بود و آن را برای امضای امیل لحود به دفتر وی ارسال کرد.

طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی مسئله ترور حریری نخست وزیر اسبق لبنان بعد از تصویب در شورای امنیت و دولت این کشور باید برای اجرا به امضای رئیس جمهور برسد و سپس به پارلمان لبنان ارائه شود تا حداکثر آراء را کسب کند .

تا کنون دو مرحله از چهار مرحله لازم برای اجرایی شدن دادگاه طی شده و امضای رئیس جمهور به همراه تصویب لایحه در مجلس، دو گام اساسی حساس هنوز روند خود را طی نکرده اند . از بین دو گام اساسی تصویب طرح در مجلس حساسیت خاصی دارد چرا که با تصویب طرح در مجلس اساسی ترین گام برای تشکیل دادگاه برداشته خواهد شد .

این اهمیت از آن روی مطرح است که تصویب طرح هیئت دولت به دلیل مخالفت امیل لحود به امضا نرسید، هر چند طبق قانون اساسی لبنان دولت این کشور می تواند 15 روز بعد ازخودداری امضای رئیس جمهوری آن را به مجلس بفرسد اما تصویب لایحه تشکیل دادگاه در مجلس لبنان به آسانی امکان پذیر نیست .

نکته حائز اهمیت اینکه ترکیب مجلس لبنان به گونه ای است که امکان تصویب را دشوار می نماید . تصویب لایحه دست کم به دو سوم آرا یعنی 86 کرسی از 128 کرسی نیازمند است . در حالی که تعداد درخواست کنندگاه بررسی لایحه تشکیل دادگاه هفتاد نفر می باشد .

این به معنای آن است که اگر تصویب لایحه تشکیل دادگاه مستقیما به رای صف بندیهای کنونی مجلس منتهی شود احتمال شکست موافقان دولت بیشتر خواهد بود . لذا آنهایی که انتظار تصویب لایحه را در مجلس می کشند نیازمند طی کردن مسیر مذاکراتی خارج از چارچوب مجلس ملی و دولت هستند و این موضوع یعنی بازگشت به جایگاه اصولی گذشته یعنی حل و فصل اختلافها از طریق گفتمان خواهد بود . گفتمانی که به دلیل فرار گروههای صاحب نفوذ لبنانی از پذیرش واقعیت در برهه زمان کنونی در حاشیه قرار گرفته است .