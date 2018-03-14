۱۴ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری اردبیل تصریح کرد: از این تعداد ۱۳ هزار زن به دلیل فوت همسر، سرپرستی خانواده خود را بر عهده گرفته اند.

وی افزود: مابقی زنان به دلیل طلاق و موارد دیگر سرپرست خانواده خود هستند و کمیته امداد خدمات متعددی برای حمایت از این قشر ارائه می دهد.

مدیرکل کمیته امداد استان متذکر شد: از جمله اینکه دو هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه بوده و ضروری است با حمایت سایر دستگاه ها پوشش بیمه افزایش یابد.

دشتی در خصوص مشکل ازدواج مجدد زنان بی همسر تصریح کرد: عوامل مختلفی مانع از ازدواج مجدد زنان بی همسر می شود که یکی از آن ها کهولت سن است.

وی متذکر شد: در وضعیت فعلی هشت هزار نفر از زنان بی سرپرست تحت پوشش کمیته امداد بالای ۶۰ سال سن دارند و تمایلی به ازدواج مجدد در این قشر دیده نمی شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تاکید کرد: ازدواج مجدد زنان بی همسر نیازمند فرهنگ سازی است و باید در این راستا فرهنگ سازی صورت گیرد.