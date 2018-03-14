استان سمنان نیازمند آزمایشگاه تخصصی تهدیدات زیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی در نشست قرارگاه پدافند زیستی استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه آزمایشگاه تخصصی تهدیدات زیستی نیاز استان است، تأکید کرد: یکی از انواع تهدیداتی که دشمنان بر آن تکیه ویژهای دارند، مقوله تهدیدات زیستی است که میبایست نسبت به آن عنایت ویژهای داشت.
وی افزود: وجود آزمایشگاه تخصصی مرجع در استان سمنان موجب میشود تا انواع تهدیدات زیستی و در کنار آن راهکار مقابله با آنها بر اساس آزمایشها با حضور کارشناسان مسئول این حوزه مورد شناسایی قرار گیرند که در سند راهبردی پدافند غیرعامل بر آن تکیه شده است.
مدیرعامل پدافند غیرعامل استانداری سمنان بابیان اینکه شناخت راهکارهای مقابله تهدیدات زیستی و حفظ ذخایر غنی زیستی دو هدف اصلی آزمایشگاه تخصصی زیستی در استان است، گفت: حفظ ذخایر و منابع ژنتیکی دارای اهمیت ویژهای است چراکه از آن میتوان بهمثابه یک دارایی و سرمایه برای کشور نام برد.
کارخایی تأکید کرد: جنگ نرم امروز بر اساس تهدیدات متناسب بادانش روز از سوی دشمنان دنبال میشود لیکن باید در برابر این تهدیدات بهخوبی ایستاد.
وی افزود: استان سمنان به دلیل استعدادهای فراوان مانند کشاورزی، گونههای جانوری، طبیعی و ... میتواند مورد هدف تهدیدهای گوناگون زیستی دشمنان قرار گیرد که میبایست در دو حوزه طبیعی و غیرطبیعی در مقابل این تهدیدات ایستاد لذا از مسئولان نیز میخواهیم تا نسبت به راهاندازی آزمایشگاه زیستی اهتمام ویژهای داشته باشند.
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