پلمب ۹۷ وسیله غیراستاندارد شهربازی در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ملیحی ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی استاندارد سازی مراکز تفریحی که با حضور نماینده معاون استاندار، نماینده امور شهری و شوراها، نماینده مدیرعامل فضای سبز، نماینده میراث فرهنگی و بهره برداران شهر بازی های همدان در سالن جلسات اداره کل استاندارد استان همدان برگزار شد، عنوان کرد: شهربازی ها و زمین های بازی از مهم ترین چشم اندازهایی هستند که خانواده ها اوقات فراغت خود را در این مکان های تفریحی می گذرانند.

وی بابیان اینکه بازرسی و بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات نصب شده در شهربازی ها از اقدامات این اداره کل برای افزایش ایمنی شهروندان است، عنوان کرد: ارائه خدمات در شهربازی ها و زمین های بازی از سال ۸۷ مشمول مقررات استانداردهای اجباری است.

وی اظهار کرد: براساس ماده ۱۵ قانون سازمان ملی استاندارد ایران، ارائه این خدمات بدون اخذ تاییدیه های لازم از این سازمان ممنوع است و مالکان و بهره برداران موظفند نسبت به اخذ تاییدیه های لازم از طریق شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران اقدام کنند.

ملیحی افزود: تاییدیه ها شامل تهیه مستندات، نقشه های کاربردی تجهیزات به صورت مجزا و نیز رعایت الزامات استاندارد در حین نصب و عملکرد تجهیزات است.

وی افزود: فرایند فعالیت و ارائه مجوز ایمنی به بهره برداران تجهیزات تفریحی، دارای سه مرحله شامل حین ساخت تجهیزات شهر بازی، حین نصب و زمان بهره برداری است.

وی تاکید کرد: بهره برداران باید وسایل بازی را از محل های دارای گواهی ایمنی خریداری کرده و فرایند نصب تجهیزات را با حضور و نظارت کارشناسان انجام دهند و در زمان بهره برداری نیز کارشناسان استاندارد باید بر روند فعالیت آنها نظارت داشته باشند.

کارشناس اداره کل استاندارد استان همدان اظهار داشت: برخی بهره برداران بدون توجه به این فرایند، وسایل بازی را از کارخانه های فاقد صلاحیت و کارگاه های زیر زمینی خریداری و اقدام به نصب آن می کنند در حالیکه استاندارد به منظور تامین سلامت مصرف کنندگان از فعالیت آن ها ممانعت می کند.

وی بیان داشت: اعتبار مجوز بهره برداری تجهیزات شهربازی یکساله و منوط به رعایت تمام موارد ایمنی و محدودیت های بهره برداری مندرج در تابلوهای نصب شده، آموزش اپراتورها، عدم استفاده از دستگاه در شرایط نامساعد جوی، سرویس و نگهداری مناسب تجهیزات و انجام بازدیدهای روزانه، هفتگی، ماهانه، شش ماهه و سالانه توسط مالک یا بهره بردار وسایل تفریحی است.

وی با بیان اینکه اعتبار مجوز منوط به انجام بازرسی های دوره ای هر ۳ ماه یکبار در طول دوره بهره برداری توسط شرکت بازرسی خواهد بود، عنوان کرد: همچنین اعتبار مجوز به نحوه عملکرد اپراتور در شرایط اضطراری و آموزش های مستمر اپراتور به استفاده کنندگان برای استفاده صحیح از دستگاه و رعایت موارد ایمنی در زمان بهره برداری بستگی دارد.

وی بابیان اینکه در آستانه زمان استفاده از دستگاه های بازی در شهربازی ها هستیم، عنوان کرد: شهربازیهایی که فاقد مجوز استاندارد هستند باید نسبت به دریافت مجوز استاندارد اقدام کنند.

وی با اشاره به مصوبات کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات، گفت: مسئولیت نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات استانداردسازی بر عهده صادر کنندگان مجوزهای بهره برداری تجهیرات تفریحی است که باید با توجه به زمانبر بودن استاندارد سازی تجهیزات تفریحی ضمن توجه به صلاحیت پیمانکاران حتی الامکان از عقد قرارداد با زمان کمتر از ۲سال توسط ارگانهای ذیربط خودداری شود.

وی با بیان اینکه سامانه استانداردسازی تجهیزات تفریحی از ابتدای سال ۱۳۹۱ در سازمان ملی استاندارد مطرح شده است، گفت: در حال حاضر با قابلیت هایی که برای این سامانه طراحی و راه اندازی شده کل فرایند استانداردسازی تجهیزات تفریحی در کشور تحت کنترل بوده و در تمام مراحل قابلیت ردیابی دارد.

وی با اشاره به بازرسی از ۲۹۸ تجهیز شهربازی موجود در سطح استان که در سامانه استانداردسازی تجهیزات تفریحی ثبت شده است، گفت: از این تعداد، ۲۰۱ تجهیز موفق به اخذ تائیدیه استاندارد شده است.

ملیحی ادامه داد: طی بازرسی های صورت گرفته ۹۷ تجهیز به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد با دستور مقام قضایی پلمپ شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است.

وی بیان داشت: نفوذ استاندارد در حوزه تجهیزات تفریحی در استان همدان دارای ضریب ۶۸ درصد است.