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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

نهادهای بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر کوتاهی کرده اند

نهادهای بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر کوتاهی کرده اند

وزیر کشور با اشاره به کوتاهی نهادهای بین المللی در کمک به کشورهای پیش رو در مبارزه با مواد مخدر گفت: در مبارزه با مواد مخدر نباید نگاه گزینشی و سیاسی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، امروز (چهارشنبه) پس از دیدار مشترک با وزیر کشور و کار سنگاپور در حاشیه شصت و یکمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دیدار در زمینه همکاری های مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ترغیب کشورهای بالکان در این امر و همچنین ترغیب آن ها برای کمک بیشتر به کشور افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا از این طریق بتوانیم طرح توسعه پایدار و معیشت جایگزین را در این کشور اجرا کنیم.

وی افزود: همچنین  اطلاعاتی از چگونگی اجرای این طرح به طرف سنگاپوری ارائه شد که در نهایت تصمیم گرفته شد سند همکاری بین ایران و سنگاپور امضا شود تا بر اساس این سند در جهت اجرای این طرح و سایر موارد همکاری داشته باشیم.

وزیر کشور درباره موضوع سیاسی شدن کمک های بین المللی به کشور ها پیش رو در مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد: سازمان ملل و دفتر «UNODC» به عنوان نهادی بین المللی و کشورهای عضو این کمیسیون بر اساس منشوری که وجود دارد باید برای مقابله و مبارزه با مواد مخدر به سایر کشورها کمک کنند که این کمک ها می توانند در قالب تبادل انواع تجهیزات مانند سگ های موادیاب،   دستگاه‌های ایکس ری و کمک‌های اطلاعاتی باشد اما آن ها در گذشته و قبل از برجام به بهانه تحریم بودن ایران از انجام این کمک ها خودداری می کردند و این کار اصلاً جای توضیح و توجیه ندارد چون این یک مسئله، بین المللی بوده و عدم همکاری ها موجب آسیب رسیدن در تمام کشورها می‌شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: پس از آن هم در طرح هایی که به منظور مقابله با مواد مخدر مصوب کردند، جمهوری اسلامی ایران همواره به طور فعال حضور یافته و عمل کرده است زیرا این اعتقاد انسانی و دینی است اما متاسفانه آن ها در اجرای تعهدات خودشان کوتاهی کردند و حتی در توزیع منابع هم کمک ها به کشورهایی که مشکلات و پیچیدگی به مراتب  کمتر از افغانستان دارند بیشتر است و منابع کمتری را برای اجرای طرح‌های مربوط به افغانستان اختصاص داده اند.

وی بیان کرد: این اقدام آن ها نشان می‌دهد که این تصمیمات به واسطه برخی از دخالت ها یا تحلیل‌های غلط و نگرش‌های سیاسی که در اعضا حاکم است، انجام می‌گیرد به طوری که در بحث مبارزه با مواد مخدر و کمک به مردم کشورهای تحت تاثیر نباید نگاه گزینشی، سیاسی و تبعیض آمیز وجود داشته باشد زیرا این یک مسئله انسانی است و همه باید به هویت انسان‌ها احترام بگذارند.

وزیر کشور یادآورد شد: این مسائل را در دیدار معاون دبیر کل سازمان ملل تشریح و مصداق هایی هم بهمراه اسناد و شواهد ارائه کردیم که آنها هم تاکید کردند این مسائل را پیگیری می کنند.

کد مطلب 4252001

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