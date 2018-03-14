به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، امروز (چهارشنبه) پس از دیدار مشترک با وزیر کشور و کار سنگاپور در حاشیه شصت و یکمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دیدار در زمینه همکاری های مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ترغیب کشورهای بالکان در این امر و همچنین ترغیب آن ها برای کمک بیشتر به کشور افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا از این طریق بتوانیم طرح توسعه پایدار و معیشت جایگزین را در این کشور اجرا کنیم.

وی افزود: همچنین اطلاعاتی از چگونگی اجرای این طرح به طرف سنگاپوری ارائه شد که در نهایت تصمیم گرفته شد سند همکاری بین ایران و سنگاپور امضا شود تا بر اساس این سند در جهت اجرای این طرح و سایر موارد همکاری داشته باشیم.

وزیر کشور درباره موضوع سیاسی شدن کمک های بین المللی به کشور ها پیش رو در مقابله با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد: سازمان ملل و دفتر «UNODC» به عنوان نهادی بین المللی و کشورهای عضو این کمیسیون بر اساس منشوری که وجود دارد باید برای مقابله و مبارزه با مواد مخدر به سایر کشورها کمک کنند که این کمک ها می توانند در قالب تبادل انواع تجهیزات مانند سگ های موادیاب، دستگاه‌های ایکس ری و کمک‌های اطلاعاتی باشد اما آن ها در گذشته و قبل از برجام به بهانه تحریم بودن ایران از انجام این کمک ها خودداری می کردند و این کار اصلاً جای توضیح و توجیه ندارد چون این یک مسئله، بین المللی بوده و عدم همکاری ها موجب آسیب رسیدن در تمام کشورها می‌شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: پس از آن هم در طرح هایی که به منظور مقابله با مواد مخدر مصوب کردند، جمهوری اسلامی ایران همواره به طور فعال حضور یافته و عمل کرده است زیرا این اعتقاد انسانی و دینی است اما متاسفانه آن ها در اجرای تعهدات خودشان کوتاهی کردند و حتی در توزیع منابع هم کمک ها به کشورهایی که مشکلات و پیچیدگی به مراتب کمتر از افغانستان دارند بیشتر است و منابع کمتری را برای اجرای طرح‌های مربوط به افغانستان اختصاص داده اند.

وی بیان کرد: این اقدام آن ها نشان می‌دهد که این تصمیمات به واسطه برخی از دخالت ها یا تحلیل‌های غلط و نگرش‌های سیاسی که در اعضا حاکم است، انجام می‌گیرد به طوری که در بحث مبارزه با مواد مخدر و کمک به مردم کشورهای تحت تاثیر نباید نگاه گزینشی، سیاسی و تبعیض آمیز وجود داشته باشد زیرا این یک مسئله انسانی است و همه باید به هویت انسان‌ها احترام بگذارند.

وزیر کشور یادآورد شد: این مسائل را در دیدار معاون دبیر کل سازمان ملل تشریح و مصداق هایی هم بهمراه اسناد و شواهد ارائه کردیم که آنها هم تاکید کردند این مسائل را پیگیری می کنند.