اصلاح الگوی حرکتی شهر کرج در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدینژاد بعدازظهر چهارشنبه در نشستی خبری، با اشاره به اینکه معاونت حملونقل ترافیک شهرداری کرج بهعنوان معاونتی کهنهکار مغفول مانده است، اظهار کرد: اثرگذاری این معاونت غیرقابلانکار است.
وی در ادامه بزرگترین معضل کلانشهر کرج را آلودگی و ترافیک دانست و گفت: بخش عمده آلودگی هوا به ترافیک بازمیگردد، دولت برای بهبود وضعیت ترافیک در کشور بهویژه کلانشهرها طرحهایی را اجرا میکند و نقشی نیز برای شهرداریها در نظر گرفته میگیرد.
معاون حملونقل ترافیک شهرداری کرج در بخش دیگری با اشاره به اهمیت جابهجایی مسافران از طریق مترو، گفت: بهسازی ناوگان حملونقل عمومی در کاهش حجم ترافیک شهری تأثیرگذار است همچنین کاهش سفر درونشهری بهواسطه اجرایی شدن دولت الکترونیک باید در دستور کار قرار گیرد.
احمدینژاد با اشاره به اینکه برخی وظایف دولت در حوزه ترافیک انجامنشده و به عهده شهرداری گذاشتهشده است، گفت: اصل وظیفه معاونت حملونقل ترافیک سمتوسو دادن به توسعه شهری و زیرساختهای توسعه شهری است.
وی بابیان اینکه بحث آینده شهر در سند چشمانداز موردتوجه قرارگرفته است، گفت: توسعهیافتگی سرانه معبر در این سند لحاظ میشود.
معاون حملونقل ترافیک شهرداری کرج با تأکید بر اینکه ایجاد معابر برای کاهش معضل حملونقل و ترافیک شهری است، گفت: بهروزرسانی طرح جامع حملونقل و ترافیک شهر کرج مصوب خواهد شد.
احمدینژاد در بخش دیگری با اشاره به اجرای طرح «شهر خوانا» در کرج، گفت: پیدا کردن آدرس در شهر کرج مشکل است به همین منظور اجرای طرح شهر خوانا در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی حرکتی شهر کرج، گفت: این مهم در دستور کار قرار دارد. همچنین بخش هوشمند سازی چراغها و تقاطعات در سطح کرج از اهمیت بالایی برخوردار است به همین منظور باید گفت؛ هوشمند سازی چراغ سه سال و نظارت تصویری برای ۵۰۰ دوربین چهار سال زمان میبرد.
معاون حملونقل ترافیک شهرداری کرج با اشاره به اهمیت مناسبسازی معابر و کری دورهای عابر پیاده، گفت: طرح جامع هدایت و عبور عرضی عابر پیاده در کرج تعریفشده که عملیات اجرایی آن شروعشده است.
احمدینژاد با اشاره به اینکه کانال عابر پیاده بهعنوان گذرگاهی ایمن، نمادی از احترام و انضباط متقابل شهروندان نسبت به یکدیگر محسوب شده و رعایت این نکته در کاهش بسیاری از حوادث ترافیکی و تلفات و صدمات ناشی از آن برای عابران پیاده اثرگذار است، گفت: یکی از تجهیزاتی که در راستای بهبود عملکرد گذرگاههای عابر پیاده در راستای افزایش ایمنی و کاهش تأخیر در زمان عبور عابران از عرض معابر بهطورمعمول در کشورهای پیشرفته استفاده میشود، پوش باتن (Push Button) است.
وی اضافه کرد: پوش باتن با استفاده از پردازشگر میکروپروسسوری و اطلاعات ورودی که از چراغهای راهنمایی هوشمند متصل به کامپیوتر مرکزی دریافت میکند، پیغامهای صوتی و بصری مناسبی را جهت عبور عابر پیاده از عرض خیابان تولید میسازد، این امر برای اولین با در استان البرز و شهر کرج در مسیر بلوار طالقانی شمالی محدوده تقاطع آزادگان نصب و اجرایی میشود.
معاون حملونقل ترافیک شهرداری کرج گفت: قوانین این نوع گذرگاه عابران پیاده باید با پشتوانه محکم اجرایی و نظارت پلیس محترم راهور موردحمایت قرار گیرد تا بافرهنگ سازی در این خصوص بتوان چراغهای پوش باتن را برای دیگر معابر شهر نیز اجرایی کرد.
احمدینژاد با تشریح اقدامات صورت گرفته پیرامون اجرایی شدن طرح کانالیزه کردن عبور عابران پیاده در سطح کلانشهر کرج، اظهار کرد: این طرح برای استانداردسازی، ایمنسازی و کانالیزه کردن عبور و مرور عابران پیاده و خودروها در تقاطع و میادین چراغدار و بدون چراغ در نظر گرفتهشده است.
وی مناسبسازی پیادهروها برای اقشار مختلف جامعه همچنین تابلو گذاری و نرده گذاری در نقاط موردنیاز را از دیگر اقدامات حائز اهمیت و در دستور کار برشمرد و گفت: طی ماه جاری طرحهای ساماندهی شامل اصلاح هندسی، اصلاح خطکشیهای عرضی و محوری همچنین کانالیزه کردن محل عبور عابران پیاده برای ۱۵ نقطه از تقاطعها و میادین مهم شهری در نظر گرفتهشده و بهصورت ویژه در حال اجرا است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری کرج گفت: اجرای این طرحها علاوه بر ایجاد مسیرهای استاندارد و ایمن برای پیادهروی شهروندان موجب افزایش حضور افراد کمتوان جسمی در جامعه شده و مشارکت بیشتر این بخش از جامعه در فعالیتهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
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