مصوبات شورای عالی آب با نظارت دقیق اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه) در دیدار وزیر نیرو و مجمع نمایندگان استان اصفهان اظهار داشت: در استان های مختلف مسئله کمبود آب وجود دارد که استان اصفهان به لحاظ اینکه یک استان صنعتی محسوب می شود، این موضوع کمی عمیق تر است.

وی با اشاره به کاهش نزولات آسمانی در سال های اخیر ادامه داد: باید درخصوص کمبود آب در کشور تمهیداتی اتخاذ شود تا استفاده بهینه از آب صورت گیرد و مشکل کشاورزان و صنایع آب بر حل شود.

لاریجانی افزود: مصوبات شورای عالی آب درخصوص اختصاص سهمیه آب به استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری باید مبنا قرار گرفته شود. همچنین با استفاده از کنتور میزان مصرف آب در کشور کنترل شود و اگر میزان بارش ها کمتر شد، به نسبت آن سهمیه های هر بخش تعدیل شود.

وی ادامه داد: وزارت نیرو باید یک برنامه زمانبندی برای اجرای مصوبات شورای عالی آب داشته باشد و نظارت ها در این زمینه اعمال شود. در هر صورت با توجه به محدودیت منابع آبی باید اختصاص سهمیه ها به نحوی باشد که یک استان دچار مشکل نشود.

رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به ضرورت رسیدگی به مشکلات کشاورزان گفت: باید با استفاده از راهکارهایی منابع مالی برای رسیدگی به کمبود آب خلق شود به نحوی که وضعیت صنعت نیز سامان یابد، همچنین از کشت های جایگزین در مناطق که با مشکل کمبود آب مواجه شده اند، توجه شود و از کشت گلخانه ای نیز حمایت صورت گیرد.

گفتنی از در ابتدای این جلسه رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای مصوبات شورای عالی آب تاکید کرد و گفت: پروژه های مختلف درخصوص صنعت آّب باید اجرایی شود. همچنین باید به این خواسته کشاورزان مبنی بر توجه به حقابه ها رسیدگی جدی شود و خسارات کشاورزان نیز به طور کامل پرداخت شود.

در ابتدای این جلسه، اردکانیان وزیر نیرو، مهرعلیزاده استاندار اصفهان، نمایندگان استان در مجلس و نمایندگان صنف کشاورزان گزارشی از مسائل و مشکلات را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند.