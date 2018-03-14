به گزاشر خبرنگار مهر، مسیح‌الله معصومی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح تقاطع سیدالشهدای زنجان با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم روند اجرای پروژه‌های عمران‌شهری طولانی شود، افزود: طولانی شدن روند اجرای پروژه‌های شهری باعث می‌شود اعتماد مردم را که پشتوانه اصلی مجموعه شهرداری است، از دست بدهیم.

وی با یادآوری اینکه زمانی که وارد زنجان شدم، اولویت مسئولان استانی، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بود و همه تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار بردیم، ادامه داد: پل سیدالشهدا یکی از پروژه‌های نیمه‌تمامی است که خواسته به‌حق مردم زنجان برای اتمام آن در کم‌ترین زمان ممکن بود، لذا مجموعه شهرداری علی‌رغم مشکلاتی که با آن مواجه بود، همه تلاش خود را برای اتمام آن بسیج کرد.

شهردار زنجان با اشاره به اینکه برای ساخت پل سیدالشهدا بیش از ۴۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: سهم استانداری زنجان در این زمینه حدود ۱۷ درصد و در حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز سهم راه و شهرسازی بوده و در واقع باید گفت که ۷۲ درصد هزینه این پروژه بزرگ و حیاتی شهر زنجان را شهرداری داده است.

معصومی در ادامه با بیان اینکه پل سیدالشهدا نمونه‌ جدی برای تداوم اجرای چنین طرح‌هایی در زنجان خواهد بود، اظهار کرد: یکی از انتظارات مجموعه شهرداری برای اجرای به‌موقع پروژه‌های عمران شهری این است که ادارات و ارگان‌هایی که در اجرای این پروژه‌ها با مجموعه شهرداری شریک هستند، همکاری لازم را با این مجموعه در استای تسریع در روند اجرای پروژه داشته باشند.

شهردار زنجان با تاکید بر اینکه امروز نیازمند برطرف شدن ذهنیت غلط در خصوص افتتاح به‌موقع پروژه‌ها در زنجان هستیم، خاطرنشان کرد: شهر زنجان به‌ علت سرما و شرایط جوی، فصل کاری کوتاهی دارد و زمان مفید پروژه درگیر تشریفات قانونی شده و بخش عمده‌ای از زمان را از دست می‌دهیم.