خبرگزاری مهر- گروه استانها: در سرزمین چهار اقلیم کرمان پهنهای سرسبز و یکی از زیباترین مناطق گردشگری ایران میزبان هزاران گردشگری است که به طبیعت کرمان پناه بردهاند، مربع گردشگری که چهارگوشهاش زیبایی و مناظر خیرهکنندهای است.
این در حالیست که اکثر مردم تصور میکنند تنها در غرب و شمال کشور میتوانند چنین فضایی را تجربه کنند اما دربهار و تابستان در ارتفاعات کوههای هزار در مرکز کرمان که بزرگترین منابع آب کویر مرکزی کشور نیز محسوب میشوند دمای هوا گاه آنقدر سرد میشود که مسافران را غافلگیر میکند.
این پهنه شامل چهار شهرستان کرمان، جیرفت، رابر و بافت میشود. هزاران هکتار جنگل که اکثراً شامل جنگلهای میوه ازجمله بادام، گردو، درختان گرمسیری و سردسیری هستند که رودخانههای خروشان را در خود جایدادهاند.
اگر این روزها سری به شهرها و دهستانهای ساردو، راین، «تخت سرتشتک»، خبر بافت، درب بهشت بزنید در برخی از این شهرها حتی جای چادر زدن در معابر عمومی هم وجود ندارد، اکثر خانهها به محل اقامتی گردشگران و بومگردی تبدیلشدهاند.
روستاهایی که تا چندی قبل به دلیل عدم وجود اشتغال از جوانان بومی خالی شده بودند حالا به مرکز گردشگری جنوب شرق تبدیلشدهاند.
هرچند مسافران هرمزگانی، یزدی و سیستان و بلوچستانی در بین این افراد حضور پررنگتری دارند اما وقتی با مسافران به گفتگو بنشینید حضور مسافرانی از شمال و غرب و حتی خوزستان و بوشهر را بهوفور میتوانید بین انبوه گردشگران مشاهده کنید.
تغییر ناگهانی نگاه اقتصادی در بستر گردشگری و معرفی پتانسیل های طبیعت گردی در استان کرمان موجب شده ساختار اجتماعی بسیاری از شهرها نیز تغییر کند
تغییر ناگهانی نگاه اقتصادی در بستر گردشگری و معرفی پتانسیلهای طبیعتگردی در استان کرمان موجب شده ساختار اجتماعی بسیاری از این شهرها نیز تغییر کند بهطوریکه اگر به شهر راین که در حوزه شهرستان کرمان قرار دارد سر بزنید خانههایی که تا چندی قبل ۲۰ میلیون هم قیمت نداشتند در حال حاضر بین گردشگران این خانه باغهای معمولی با قیمتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون در این شهر کوچک و حتی در روستاهای مانند «تخت سرتشتک» به فروش میرسد.
اداره کل گردشگری استان کرمان برای جبران کمبود زیرساختهای گردشگری و ایجاد اشتغال در این روستاها سعی کرده با راهاندازی مراکز بومگردی به حجم بالای تقاضا برای اسکان و خدمات رفاهی پاسخ دهد.
در این بازار عرضه و تقاضا برخی از واحدها نیز بهصورت غیررسمی در حال فعالیت هستند و روستاییان بخشی از خانههای خود را به پذیرایی از مسافران اختصاص دادهاند.
مربع گردشگری ارتفاعات مرکزی کرمان شکوه زیبایی و منابع پر آب ازجمله هزاران آبشار و رودخانه و برکه را در حالی فرش زیر پای گردشگران کردهاند که به نظر میرسد عدم برنامهریزی مسئولان برخی از پتانسیلهای بکر طبیعتگردی استان کرمان را قربانی این بیبرنامگی کرده است.
عدم وجود نگاه کلان برای سازماندهی طبیعتگردی در این منطقه موجب شده مدیریتهای جزیرهای در این منطقه که اکثراً توسط مردم محلی و شوراهای روستایی انجام میشود برآیند کار را هرچند در کوتاهمدت برای گردشگران مطلوب کند اما در درازمدت برخی از زیباییهای طبیعت را زیر پای گردشگری غیرمسئولانه نادیده بگیرد.
با وجود تمام اماواگرها در اوج گرمای تابستان اگر دنبال مکانی متفاوت و تنوع در برنامههای سفر خود هستید و میخواهید مناظری ببینید که حتی در مناطق سرسبز کشور هم کمتر میتوان مشاهده کرد این روزها باید سری به «مربع گردشگری کرمان» بزنید.
در زمستان و پاییز و اوایل بهار برخی از این مناطق ازجمله ارتفاعات سرتشتک آنقدر سرد میشود که هیچ موجود زندهای در این مناطق زندگی نمیکند و عشایر نیز از این مناطق کوچ کرده و به مناطق گرمسیر جنوب استان میروند.
دربهای بهشت به روی گردشگران باز میشود
شروع گردشگری در طبیعت کرمان از شهر «درب بهشت» آغاز میشود، این روزها اگر سری به این شهر کوچک در حاشیه جاده جیرفت – بافت بزنید، در ابتدا تصور نمیکنید در ۱۶۰ کیلومتری مرکز استان و در این ارتفاع از کوهستانهای کرمان وارد شهری شوید که جمعیتش شش هزار و ۵۳۸ نفر است اما در تابستان ۱۰ هزار مسافر را در خود جایداده باشد.
وجود امامزاده سلطان سید احمد در این شهر کوچک که از نوادگان امام موسی بن جعفر است بر مرکزیت این شهر افزوده است اما جاذبههای بینظیر طبیعی درب بهشت موجب شده است نام این شهر نیز از طبیعت بینظیر منطقه گرفته شود.
این شهر در فاصله ۸۵ کیلومتری شهر جیرفت قرار دارد و از مسیر شهرهای گردشگری راین و بافت نیز قابلدسترس است.
درب بهشت در دامنه کوههای بحر آسمان قرار دارد که مهمترین منابع آبی استان کرمان محسوب میشوند، بارندگی در این منطقه در استان کرمان سالانه به ۳۱۲ میلیمتر میرسد و بارش ۴۰۰ میلیمتر نیز در این منطقه ثبتشده است.
درحالیکه در شهر جیرفت گاه در تابستان دما به ۴۸ درجه میرسد اما در سربیژن و درب بهشت که ۴۰ دقیقه تا شهر جیرفت فاصله دارد دمای تکرقمی ثبت میشود.
کوهستانها و مراتع پوشیده از جنگل، چمنزار و گلزارهای متعدد است و متراکمترین جنگلهای انار شیطان کشور در این منطقه قرارگرفته است.
این عرصه، زیستگاه خرس سیاه آسیایی، گراز، گرگ، روباه، خرگوش، لاکپشت، مار، گربه وحشی، شغال، کبک، عقاب قهوهای، قرقی، جغد، سار است.
جادهای در میان جنگلهای گردو
گردشگرانی که قصد دیدن مناظر بدیع را دارند وقتی به شهر «درب بهشت» رسیدند بعد از گذر از امامزاده باید مسیر خود را ادامه دهند و پس از طی ۹ کیلومتر از جادهای که از میان جنگلهای گردو میگذرد به روستای «سه دران» میرسند و پس از گذر از روستا به سه دره زیبا میرسند که اوج زیباییهای درب بهشت در این مکان قرار دارد.
در این روستا یکی از زیباترین آبشارهای استان کرمان وجود دارد و فضا با بوی گیاهان محلی معطر شده است.
درب بهشت در زمستان برفگیر و دمای هوا بهشدت پایین است و بهترین فصل برای گردشگری در این منطقه فصل تابستان است.
هرچند در این شهر کوچک خبری از مسافرخانه و هتل نیست اما مردم خانههای روستایی را در اختیار گردشگران قرار میدهند و با غذاهای محلی از گردشگران پذیرایی میکنند.
ارتفاع برخی از مناطق درب بهشت بیش از سه هزار متر از سطح دریا قرار دارد و اقلیمی متفاوت را در اختیار گردشگران قرار داده است.
آبشار و روستای «گیشیگان»عروس روستاهای ایران
روستای «گیشیگان» در نزدیکی درب بهشت قرار دارد بهطوریکه از شهر تاریخی راین تا این روستا تنها ۳۰ کیلومتر فاصله است، این روستا یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان کرمان بوده که طی سالهای اخیر موردتوجه گردشگران قرارگرفته است.
تمام امکاناتی که یک گردشگر برای بوم گردی نیاز دارد در این روستا در دسترس قرار دارد، مراتع سرسبز و رودخانههای جاری در این روستا در کنار گلزارهایی که دشتها را رنگارنگ کرده است از خصوصیات این روستای زیبا است.
وجود سد، رودخانه های متعدد، باغ های انواع میوه های سردسیر و گرمسیری، آبگیرهای بسیار زیبا، گیشگان به خصوص روستاهای حسین آباد، گروه و عنبرونک را مقصد گردشگری کرده است
آنچه «گیشیگان» را متمایز کرده این است که اکثر مردم ساکن در این منطقه تحصیلکرده هستند و مردم روستا به این مسئله افتخار میکنند، محصول عمده این روستا گردو بوده و به همین دلیل این روستا مملو از باغهای گسترده گردو و بادام است.
چشمانداز بسیار زیبای روستا موجب حضور گردشگران در این روستا شده است هرچند طی سالهای گذشته مهاجرت از روستا موجب کمرنگ شدن بافت تاریخی منطقه شده است اما گردشگران با ساخت ویلا در روستا چهره «گیشیگان» را تغییر دادهاند.
وجود سد، رودخانههای متعدد، باغهای انواع میوههای سردسیر و گرمسیری، آبگیرهای بسیار زیبا، گیشگان بهخصوص روستاهای حسینآباد، گروه و عنبرونک را مقصد گردشگری کرده است.
راه دسترسی به این روستا در مسیر جاده راین به درب بهشت است اما باید از سهراهی عنبروک جاده محلی «گیشیگان»را طی کرد.
شهر ارگ راین، چنارها و آبشار
شهر راین تا مرکز استان حدود یک ساعت فاصله دارد، این شهر یکی از قدیمیترین مناطق مسکونی استان کرمان است ارگی که در این شهر قرار دارد درواقع دومین بنای بزرگ خشتی جهان است، ارگ راین صدها هکتار وسعت دارد و مشتمل بر صدها خانه و ارگ حکومتی، برج و بارو است این ارگ که بسیار شبیه ارگ بم است از مهمترین جاذبههای تاریخی استان کرمان است.
شهر راین یکی از باغ شهرهای استان کرمان است که هوای متعادلی دارد به همین دلیل بهصورت ویژه موردتوجه مردم یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است، بافت این شهر طی سالهای اخیر چنان تغییر کرده است که حالا مسافران و گردشگران استانهای مجاور در این شهر صاحب ملک شدهاند و اقتصاد مردم نیز بهشدت متأثر از گردشگران شده است.
راین به شهر چنارها هم شهرت دارد و معابر شهر مملو از چنارهای کهنسال است صنایعدستی راین نیز بسیار مشهور است چاقو و صنایع فلزی دستساز در این شهر شهرت دارد و هنوز هم آهنگریهایی هستند که این صنعت را زنده نگهداشتهاند.
این آبشار که نام راین را با خود یدک می کشد در زمستان های به کلی یخ می زند و یکی از زیباترین مناظر زمستانی کرمان را ایجاد می کند در تابستان هم پذیرایی هزاران گردشگر است
اما مهمترین جاذبه طبیعی راین که در دامنه کوههای هزار قرار گرفته ارتفاعات غربی شهر است که هرسال هزاران کوهنورد و مسافر را به خود جلب میکند.
به دلیل استقبال کوهنوردان جانپناههای متعددی در مسیر قله کوه هزار احداثشده است و راهبلدهای منطقه نیز کوهنوردی در راین را پویا نگهداشتهاند.
پسازاینکه از کرمان به سمت بم حرکت میکنید در میانه راه تابلو جادهای فرعی که به سمت راین میرود را نشان میدهد، پس از رسیدن به شهر راین باید همچنان به سمت غرب شهر حرکت کرد و از شهر خارج شد و پس از طی ۳۰ دقیقه راه به یکی از زیباترین آبشارهای استان کرمان رسید. این شهر تا درب بهشت یک ساعت فاصله دارد.
این آبشار که نام راین را با خود یدک میکشد در زمستانها بهکلی یخ میزند و یکی از زیباترین مناظر زمستانی کرمان را ایجاد میکند در تابستان هم پذیرای هزاران گردشگر است بطوریکه در روزهای تعطیل جمعیتی که در این منطقه وجود دارد به دو هزار نفر میرسد.
طی سالهای اخیر این منطقه برای حضور گردشگران ساماندهی شده است، آبشار در امتداد رودخانه «زر رود»، در ۱۴ کیلومتری راین و جبهه شرقی کوه هزار واقعشده است. این آبشار درواقع طبقاتی است و در چهار مرحله فرومیریزد و به آبشار اصلی میرسد و پس از فروریختن در میان بیدها و درختان پاییندست امتداد مییابد.
این آبشار ۴۰ متر ارتفاع دارد و در زمستانها از آن برای یخ نوردی استفاده میشود.
در راین نیز مردم محلی اقدام به ایجاد مراکز بومگردی کردهاند اما این شهر پرجمعیتترین شهر مربع گردشگری ارتفاعات مرکزی استان کرمان است و بیشترین امکانات رفاهی و تفریحی منطقه در این شهر قرارگرفته است.
بهشتی در نزدیکی شهر تاریخی بم
اگر در شهر بم حضورداشته باشید و بخواهید به سمت درب بهشت حرکت کنید پس از خروج از بم به سمت شهر جیرفت بهزودی به دامنههای کوههای بحر آسمان میرسید. کوهستانی که در جبهه غربی شهر بم قرار گرفته است و به نگین بم شهرت دارد.
دهبکردی روستایی گردشگری است که در دامنه کوه قرار گرفته و تا دره مجاور کوهستان امتداد یافته است. دهبکری در حاشیه رودخانهای به همین نام قرارگرفته است و گردشگرانی که از ارگ تاریخی بم بازدید میکنند اگر بخواهند از گرمای شدید تابستان بم فرار کنند به این روستا میروند.
در این دهستان ۱۰۱ آبادی وجود دارد و سکنه برخی از این روستاها به دلیل سرمای هوا بهصورت فصلی در روستاها سکونت دارند. در دهبکری چهار آبشار وجود دارد و مملو از چنار، گردو و چشمهسارهای متعدد است بهطوریکه در هرچند صد متر چشمهای در حال جوشیدن از دل زمین است.
طبیعت این منطقه محافظتشده است و گونههای در حال انقراض جانوری و گیاهی ازجمله خرس یقهسفید و پلنگ ایرانی در این منطقه زندگی میکند.
تاج گردشگری کرمان بر سر یک روستا میدرخشد
وقتی مسافران و گردشگران به کرمان فکر میکنند یاد کویر لوت میافتند و تصور میکنند پهنه کرمان بیابانی است اما حقیقت این است کویر بخشی از طبیعت استان کرمان است.
اگر از کرمان به سمت شهر رابر و پس از رسیدن به رابر به سمت دهستان هنزاء حرکت کنید، در امتداد هنزاء یکی از بینظیرترین مناطق طبیعی ایران را میبینید، منظرهای که بدون شک آن را در استانهای مازندران و گیلان هم نمیتوان دید.
در لابه لای تپه ها برکه های متعدد قرار دارد بطوریکه فاصله برکه ها در برخی مکان ها تنها چند صد متر است و منظره ای بسیار زیبا ایجاد کرده است
در ارتفاع بیش از سه هزار متری از سطح دریا به منطقهای به نام «تخت سرتشتک» میرسید. این منطقه تا چندی قبل برای مردم کرمان هم غریبه بود اما وقتی عکسهای این کوهستان در شبکههای اجتماعی پخش شد حالا این منطقه به محبوبترین مکان طبیعتگردی کرمان تبدیل شده است.
ارتفاع در این منطقه آنقدر زیاد است که درخت در سرتشتک نمیروید اما ارتفاعات این منطقه که شکل تپهماهور دارد آنچنان سرسبز است که حتی یک لکه خالی از گیاه در منطقه دیده نمیشود.
در لابهلای تپهها برکههای متعدد قرار دارد به طوریکه فاصله برکهها در برخی مکانها تنها چند صد متر است و منظرهای بسیار زیبا ایجاد کرده است.
ساکنان این منطقه اکثراً عشایری هستند که حاضرند سیاهچادرهای خود را برای اقامت در اختیار گردشگران قرار دهند.
دمای هوا در زمستان نیز در این منطقه آنقدر پایین است که پوشش گرم یکی از نیازهای اصلی حضور در منطقه است.
انواع محصولات دامی و لبنی در هنزاء در اختیار گردشگران است و در ارتفاعات کمتر رودخانههای خروشان جریان دارد.
مردم روستاهای اطراف خانه های خود را برای سکونت در اختیار مردم قرار می دهند و با مواد غذایی لبنی که اکثرا روزانه تولید می شود از مسافران پذیرایی می کنند
ارتفاع این منطقه ۳۶۰۰ متر از سطح دریا بوده و یکی از خاصترین اکوسیستمهای طبیعی کشور در این منطقه ایجادشده است. اهالی روستاهای اطراف خانههای خود را برای سکونت در اختیار مردم قرار میدهند و با مواد غذایی لبنی که اکثراً روزانه تولید میشود از مسافران پذیرایی میکنند.
هنزا و «تخت سرتشتک» از شهر درب بهشت تنها نیم ساعت فاصله دارد و یکی از ضلعهای طبیعتگردی کرمان را شکل میدهد.
پارک ملی «خبر» مملو از زیره کرمان
پارک ملی «خبر» کمی دورتر از درب بهشت قرار دارد و باید برای رسیدن به این منطقه گردشگری فاصله بیشتری را طی کرد اما اقلیم خاص و زیبای خبر موجب شده است این منطقه موردتوجه ویژه قرار گیرد بهطوریکه در تابستانها خبر یکی از مهمترین مکانهای موردعلاقه اعراب خلیجفارس است.
بزرگترین پروژه گردشگری خاورمیانه در این منطقه در حال اجرا است.
پس از حضور در شهر بافت در انتهای جاده بافت – کرمان مناظر بدیع و زیبایی را خواهید دید اما اگر بافت را به سمت خبر ترک کنید وارد دنیایی دیگر خواهید شد.
«خبر» منطقهای پر آب است و رودخانه اصلی بهیکباره از دل زمین به بیرون میجوشد و جریانی خروشان ایجاد میکند که در دل باغهای گردو و بادام پیش میرود.
خبر بهعنوان یازدهمین پارک ملی ایران ثبتشده است. پلنگ، گربه، کل و بز، شاه روباه، قوچ و میش، شغال، کفتار، گراز، کارآکال، گرگ، آهو، خرگوش، عقاب طلایی، عقاب دو برادر، عقاب مارخور، دلیجه کوچک، هما، کرکس، شاهین، آهو بره، کبک، تیهو، پری شاخ، قمری معمولی، باقرقره، سینه سیاه و پرنده جیرفتی در این منطقه زندگی میکنند و کوهستانهای خبر مملو از زیره کوهی است.
کرمان برای گردشگران بهاره و تابستانی در بالاترین نقطه استان فرش قرمز گسترده و سفره سخاوت پهن کرده است.
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