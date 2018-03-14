به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط وزن کشی در رقابت های انتخابی مرحله اول و نهایی تیم های ملی کشتی اعلام شد که بر این اساس، مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی در روز اول طبق ضوابط با یک کیلوگرم ارفاق و در روز دوم با دو کیلوگرم ارفاق وزن (ضوابط اتحادیه) برگزار می شود.

همچنین مسابقات مرحله نهایی، نیز در روز اول در سر وزن قانونی و در روز دوم طبق ضوابط اتحادیه با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

مرحله اول و نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی برای شرکت در بازی های آسیایی جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان، اواخر فروردین ماه و اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار خواهد شد.