مدیران غیرهمسو با اهداف شهرداری اصفهان تغییر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله نوروزی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین نشست خبری شهردار اصفهان اظهار داشت: شهرداری یک نهاد اجرایی و نه سیاسی است و بدنبال این نیستیم که مدیران شهری را تنها به خاطر اختلاف سلیقه سیاسی تغییر دهیم بلکه مدیرانی که مطابق با برنامه های مشخص شده و تحت اهداف شهری حرکت نکنند، تغییر می دهیم.

وی با بیان اینکه ما بدنبال انضباط اداری و مالی در شهرداری هستیم، ادامه داد: برخی از افراد که از موقعیت خود سو استفاده کرده اند را از سال ۹۰ تاکنون شناسایی کردیم و برای آنها پرونده تشکیل داده شده که در دادگاه در دست بررسی است.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه بدنبال جذب ۸۰ درصدی بودجه هستیم که تاکنون از طریق وام توانستیم ۳۰ درصد از بودجه شهرداری را جذب کنیم، افزود: در حال حاضر که تنها چند روز باقی مانده به پایان سال و آغاز سال جدید، توانستیم تحقق بودجه را تا ۵ درصد به نسبت سال ۹۶ افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: اگر شاهد تغییراتی در مشاورین شهرداری بودیم با کمک تمام این مشاورین توانستیم بسیاری از بودجه ها را جذب کنیم و برنامه ها و طرح های جا مانده در دوره های گذشته را عملیاتی سازیم.

نوروزی اعلام کرد: اگر چه امروز با مشکلات عدیده ای در تکمیل طرح سالن اجلاس سران، ارگ جهان نما و میدان امام علی هستیم اما این قول را می دهیم که سال آینده تمام این مشکلات را بتوانیم در صورت بهبود شرایط و جو اقتصادی حاکم بر کشور و فروش اراضی و املاک شهرداری به نوعی حل و فصل کنیم.

وی ادامه داد: هر چند کماکان با تلاش شبانه روزی توانستیم خط یک مترو را تکمیل کنیم و روز یکشنبه با حضور خبرنگاران با مترو از میدان امام حسین به سمت صفه حرکت خواهیم کرد.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه بدنبال تکمیل خط دو مترو هستیم، اضافه کرد: در حال حاضر سرعت مترو در حدود یک ربع است که بدنبال این هستیم این زمان را کاهش داده و به ۱۰ دقیقه برسانیم و روزی خواهد آمد که تا ۲ و نیم دقیقه زمان را برسانیم.

وی با اشاره به اینکه امید داریم به روزی برسیم که روزانه صد هزار مسافر را جابه جا کنیم، گفت: تلاش های شبانه روزی که در حوزه تکمیل مترو صورت گرفت به گونه ای است که طی ۴ ماه به اندازه ۴ سال فعالیت کردیم.

نوروزی در خصوص سالن اجلاس سران نیز بیان داشت: آن قسمت از اجلاس سران که در دست شهرداری بود خوب پیش رفته است اما بین ۶ تا ۷ درصد از طرح که در دست بخش خصوصی بوده است و همان هتل سازی و سالن را شامل می شود، پیش نرفته است که بدنبال رفع موانع و مشکلات هستیم و قراردادهایی در این راستا منعقد شده است.

وی گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل مترو اعتبار نیاز است که از طریق اوراق مشارکت تامین کنیم و مقرر شد که ۲۵۰ میلیارد تومان این اوراق توسط دولت تامین شود و مابقی برعهده شهرداری است.

نگرانی شهرداری از مغازه های خالی مانده ارگ جهان نما

شهردار اصفهان بیان داشت: اگر این بودجه تحقق یابد و جزو درآمد امسال حساب کنیم تحقق بودجه برای سال جاری را به سه هزار میلیارد تومان رساندیم.

وی گفت: مقرر بود در شهریورماه سال ۹۱ سالن اجلاس سران افتتاح شود و این در حالی است که دولت به جای کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی، ۲۰ میلیارد تومان کمک کرد.

نوروزی اعلام کرد: همچنین طی سال ۹۰ تا ۹۱ خود شهرداری هم اقداماتی که قرار بود انجام دهد، صورت نداد.

وی در خصوص ارگ جهان نما هم اظهار داشت: جهان نما سال های سال است که با مشکلاتی مواجه است که بخشی به یونسکو بر می گردد و بخشی به اختلاف بین خریداران و کسانی که قرارداد با آنها منعقد شده است چراکه استقبالی از این موضوع نشده و از بابت مغازه های که همچنان خالی مانده است، نگرانیم.

شهردار اصفهان تصریح کرد: در این راستا نیز مقرر شده که مغازه ها را به شهرک علمی و تحقیقاتی برای تبدیل به مراکز رشد واگذار کنیم و به مرور مسئله جهان نما حل خواهد شد.

برخی از ملک های تجاری شهرداری مشتری ندارد

وی در ارتباط با میدان امام علی نیز گفت: بخشی از میدان امام علی را یک قهر مردمی احاطه کرده است.

نوروزی ادامه داد: چندین بار از میدان امام علی بازدید داشتیم و از متولیان امر خواستیم برای حل مسئله با مردم و مالکین تعامل کنند. باید رضایت مردمی حاصل شود تا فضای میدان امام علی به فضای کسب و کار مبدل شود البته کم و کاستی هایی وجود دارد که باید رفع شود.

وی اضافه کرد: بدنبال این هستیم از فرصت های موجود مثل متر، سالن اجلاس سران، میدان امام علی، جهان نما و غیره استفاده کنیم تا در اختیار مردم قرار گیرند و تمام موانع در این مسیر رفع شود.

شهردار اصفهان افزود: شهرداری ها پول دارند ملک بخرند و در زمان مشکل این ملک ها را می فروشند و این در حالی است که در حال حاضر بخشی از این ملک ها فروخته شده اما برخی از ملک های تجاری نیز مشتری ندارد.

تعداد مشاوران شهرداری را کم کردیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعدادی از مشاورین شهرداری را کم کردیم و برخی هم اضافه کردم. افرادی که ما به عنوان مشاور انتخاب کردیم تاکنون توانستند به من کمک کنند که جذب بودجه ۳۰ درصد را به ۸۰ درصد برسانیم.

نوروزی در خصوص تخصیص سهم نیم درصد درآمد شهرداری به کتابخانه ها افزود: در نخستین جلسه ای که با مدیران کتابخانه های عمومی و استاندار سابق استان داشتیم این مسئله حل شد.

شهردار اصفهان گفت: هر چند مقرر بود که نیم درصد به حساب انجمن کتابخانه های شهر اصفهان واریز شود اما هیچ وقت این انجمن تشکیل نشد.

وی اعلام کرد: نه برای رسیدن به مطالبات آنها باید اموال شهردای توقیف شود و نه موافقم که باید افراد از کتابخانه های تحت نظر شهرداری این مکان ها را خالی کنند.

برای دوست داشته شدن دست به هر کاری نمی زنیم

نوروزی همچنین ادامه داد: دوست داشتن را دوست داریم اما برای دوست داشته شدن دست به هر کاری نمی زنیم.

وی بیان داشت: در دوره بیش از ۵ ماه و نیم فعالیتم، ۲۵ جلسه تحت عنوان «اصفهان فردا» برای هم اندیشی با صاحبان اندیشه داشتم.

شهردار اصفهان گفت: بخشی عظیمی از این برنامه هایی که تاکنون اجرایی شده تحت تاثیر همین هم اندیشی هاست.

وی از تخصیص زمین برای کارتن خواب ها و کودکان کار گفت و ادامه داد: زمینی برای این منظور پیش بینی کردیم اما بدنبال کم کردن این جمعیت هستیم چراکه برخی از این افراد متکدی گری را به یک شغل تبدیل کرده اند که با این وجود شورای شهر خیلی جدی روی این موضوع کار می کند و با بهزیستی تعامل داریم زیرا که تکدی گری چهره شهر را خراب می کند.

نوروزی تصریح کرد: تلاش کردیم که از افراد جوان در کادر شهرداری استفاده کنیم هر چند میانگین سنی مدیران جوانی که در این دوره شهرداری استفاده کردیم با میانگین سنی مدیران در دوره های قبلی شهرداری بسیار زیاد بوده است.

ضعف اصفهان در حوزه گردشگری

وی از تشکیل خیریه شهرسازی هم خبر داد و گفت: امید داریم با همت انبوه سازان این خیریه تشکیل شده و بتوانیم در حوزه عمرانی و شهرسازی با سرعت بیشتری پیش رویم.

شهردار اصفهان همچنین گردشگری را یکی از هفت محور کاری شهرداری خواند و افزود: اصفهان در حوزه گردشگری بسیار ضعیف عمل کرده است و در مقایسه با شیراز وضعیت مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: زیر سازی گردشگری نداریم و در گام اول که هتل سازی است وضعیت خوبی نداریم و پیشنهاد اولیه ما به هر سرمایه گذار ساخت هتل های جدید است.

نوروزی گفت: گردشگری اگر به معنای واقعی کلمه به اجرا درآید اقتصاد اصفهان را پویا خواهد کرد.

وی اعلام کرد: در این راستا شهرداری اصفهان اقدام به راه اندازی سایتی کرده تا مسافران با مراجعه به این سایت به راحتی بتوانند نقاط گردشگری اصفهان را بیابد و این یک آغاز خوبی خواهد بود.

شهردار اصفهان ادامه داد: برای عید نوروز امسال نیز از ۲۶ اسفند ستاد خدمات سفر با عنوان آوای میزبانی کار خود را شروع کرد.

وی گفت: در طول ایام نوروز ۵۰۰ برنامه در ۲۶ نقطه از شهر در حوزه فرهنگی و هنری و ورزشی، آیین ها و آداب و سنن به اجرا گذاشته می شود.

نوروزی اعلام کرد: همچنین در این ایام اقدام به راه اندازی نمایشگاه های صنایع دستی و همچنین اجرای موسیقی تک نوازی و کارگاه های مشاغل سنتی و غیره خواهیم کرد.

وی گفت: ما در نوروز امسال شاهد پویایی،‌ شکوفایی و لبخند برای مردم اصفهان و مسافران خواهیم بود و تمام این اقدامات را در یک کتاب به ثبت می رسانیم.