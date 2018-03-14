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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع):

آذربایجان‌غربی شهدای زیادی را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است

آذربایجان‌غربی شهدای زیادی را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است

ارومیه- فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) گفت: آذربایجان‌غربی در دفاع از آرمان‌های والای انقلاب، هزاران شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد تقی اوصانلو ظهر چهارشنبه در آئین بزرگداشت شهدای بدر و خیبر که با حضور مسئولان کشوری و استانی در حسینیه ثارالله (ع) ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: دلاور مردان آذربایجان‌غربی در پاسداری حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران، هزاران شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: راه شهدا ادامه داشته و پاسداران این مرز و بوم آماده فدا کردن جان خود در راه انقلاب و رهبری هستند؛ شهدای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال، با فدا کردن جان خود درس آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم را به همگان آموختند.

سردار اوصانلو با بیان اینکه شهدا ناظر برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای بدر و خیبر در ارومیه هستند و این مراسم در سایه خون شهدای والامقام برگزار می‌شود افزود: شهدای بسیاری در عملیات خیبر و بدر با ایثار جان و خون خود از ملت ایران، ناموس، جان و مال مردم محافظت کردند تا هم اکنون به سبب ثمره خون آنان بر روی پای خود بایستیم و افتخار کنیم که یکی از قدرت‌های برتر منطقه و جهان هستیم.

وی تاکید کرد: بزرگداشت یاد و خاطره شهدا که از گوهر گرانقدر اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند بر همگان لازم و ضروری است و عقب‌نشینی در این راه یک کوتاهی تلقی می‌شود و در صورت چنین اتفاقی باید جواب‌گوی خون شهدا باشیم.

سردار اوصانلو خاطرنشان کرد: از شاخص‌های مهم شهدا می‌توان به حق بودن این افراد، روحیه ایثارگری و جهاد، بی‌توجه بودن به وسوسه‌های دشمنان، دوری از محافظه کاری و پشتیبان ولایت بودنشان اشاره کرد که به نوعی از نشانه‌های یک انسان کامل و باتقوا است.

وی اظهار داشت: وقتی مردم با این وسعت در اجتماع عظیم یادواره شهدا گرد هم می‌آیند نشان‌دهنده رضایت مردم از نظام و رهبری است چراکه ملت پشتیبان همیشگی ولایت فقیه هستند و در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

کد مطلب 4252020

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