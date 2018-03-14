به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد تقی اوصانلو ظهر چهارشنبه در آئین بزرگداشت شهدای بدر و خیبر که با حضور مسئولان کشوری و استانی در حسینیه ثارالله (ع) ارومیه برگزار شد، اظهار داشت: دلاور مردان آذربایجان‌غربی در پاسداری حریم مقدس جمهوری اسلامی ایران، هزاران شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: راه شهدا ادامه داشته و پاسداران این مرز و بوم آماده فدا کردن جان خود در راه انقلاب و رهبری هستند؛ شهدای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال، با فدا کردن جان خود درس آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم را به همگان آموختند.

سردار اوصانلو با بیان اینکه شهدا ناظر برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای بدر و خیبر در ارومیه هستند و این مراسم در سایه خون شهدای والامقام برگزار می‌شود افزود: شهدای بسیاری در عملیات خیبر و بدر با ایثار جان و خون خود از ملت ایران، ناموس، جان و مال مردم محافظت کردند تا هم اکنون به سبب ثمره خون آنان بر روی پای خود بایستیم و افتخار کنیم که یکی از قدرت‌های برتر منطقه و جهان هستیم.

وی تاکید کرد: بزرگداشت یاد و خاطره شهدا که از گوهر گرانقدر اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند بر همگان لازم و ضروری است و عقب‌نشینی در این راه یک کوتاهی تلقی می‌شود و در صورت چنین اتفاقی باید جواب‌گوی خون شهدا باشیم.

سردار اوصانلو خاطرنشان کرد: از شاخص‌های مهم شهدا می‌توان به حق بودن این افراد، روحیه ایثارگری و جهاد، بی‌توجه بودن به وسوسه‌های دشمنان، دوری از محافظه کاری و پشتیبان ولایت بودنشان اشاره کرد که به نوعی از نشانه‌های یک انسان کامل و باتقوا است.

وی اظهار داشت: وقتی مردم با این وسعت در اجتماع عظیم یادواره شهدا گرد هم می‌آیند نشان‌دهنده رضایت مردم از نظام و رهبری است چراکه ملت پشتیبان همیشگی ولایت فقیه هستند و در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.