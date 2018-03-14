به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشاهی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه جاذبه‌های استان سمنان در ۱۵ بیلبورد جاده‌ای برای مسافران معرفی می‌شود، ابراز داشت: با توجه به اینکه بسیاری از مسافران و زائران، استان سمنان را برای گذر انتخاب می‌کنند و در شهرهای آن اقامت نخواهند داشت بنابراین در برنامه‌های گردشگری تلاش شد تا با معرفی جاذبه‌های گردشگری به افزایش ماندگاری مسافران کمک کنیم.

وی بابیان اینکه ۱۲۰ مقصد گردشگری استان سمنان پذیرای بازدید گردشگران نوروزی است، افزود: باهدف افزایش ماندگاری مسافران و تغییر سمنان از معبر به مقصد مسافرانی که از ۲۸ اسفند امسال تا ۲۸ فروردین ۹۷ در فضاهای اقامتی رسمی اقامت داشته باشند در قرعه‌کشی یک خودرو شرکت خواهند کرد که این اقدام برای نخستین بار در استان اجرایی می‌شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان بابیان اینکه ۵۰ دفتر و پایگاه اطلاع‌رسانی برای راهنمایی مسافران و گردشگران و در ورودی شهرها دایر شده است، ابراز داشت: گردشگران می‌توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها از خدمات سفر و آشنایی با جاذبه‌های شهرها بهره‌مند شوند.

جهانشاهی بابیان اینکه همه افراد باید از خدمات گردشگری برخوردار شوند، تصریح کرد: راه‌اندازی تاکسی راهنما، راهنمای گردشگری افراد ناشنوا و نابینا برای نخستین بار در برنامه های گردشگری استان پیش‌بینی‌شده است و امیدواریم با این اقدام بتوانیم ضمن اجرای حقوق شهروندی به ماندگاری مسافران نیز کمک کنیم.

وی بابیان اینکه همه تلاش ها برای افزایش ماندگاری مسافران باید در راستای رضایت مسافران و زائران علی بن موسی باشد، افزود: در تلاشیم تا صنایع‌دستی استان نیز به گردشگران معرفی شود لذا بر همین اساس طبق سنوات گذشته غرفه‌های گردشگری و صنایع‌دستی در ورودی شهرها و همچنین جشن های نوروزگاهی پیش‌بینی‌شده است.

جهانشاهی اضافه کرد: با توجه به اینکه امروز استفاده از نقشه‌های کاغذی دیگر پاسخگوی گردشگران نیست بنابراین باید همگام با تکنولوژی گام برداشت و با راه‌اندازی نرم افزارهای گردشگری و ربات های تلگرامی به معرفی جاذبه‌های گردشگری استان کمک کنیم.

وی افزود: هر روز ۵۰ ساعت برنامه آئینی و فرهنگی در نقاط مختلف استان طی ایام نوروز برگزار می‌شود که اجرای این قبیل برنامه‌ها می‌تواند ما را با میراث ناملموس معنوی بیشتر آشنا کند، لذا از آنجا که متاسفانه بسیاری از آیین‌های کهن در حال فراموشی است باید با اجرای برنامه‌هایی مانند نوروز خوانی در ترویج فرهنگ بومی و محلی خود کوشا باشیم.