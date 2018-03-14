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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

استاندار مرکزی اعلام کرد؛

ارزیابی عملکرد دستگاه های خدمات رسان در حوزه حقوق مصرف کنندگان

ارزیابی عملکرد دستگاه های خدمات رسان در حوزه حقوق مصرف کنندگان

اراک- استاندار مرکزی گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان در ارتباط با رعایت حقوق مصرف کنندگان باید براساس شاخصه های تعیین شده و به طور دقیق انجام پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ارزیابی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: انتظار می رود دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم نهایت تلاش خود را به کار گیرند و همواره حفظ حقوق مصرف کنندگان را در نهادهای زیرمجموعه مدنظر داشته باشند.

استاندار مرکزی افزود: گروه ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادها در ارتباط با حقوق مصرف کنندگان با توجه به پنج شاخصه تعیین شده برای دستگاه های خدمت رسان، به طور کاملا کارشناسی و دقیق وظایف محوله را پیگیری کند.

آقازاده با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور در استان مرکزی اجرا می شود بیان داشت: این پنج شاخصه و محور شامل اطلاع رسانی به موقع و جامع، اعلام انواع خدمات ارایه شده به جامعه هدف، طراحی سیستم دریافت شکایات احتمالی ازسوی مردم، برنامه ریزی برپایی و برگزاری کارگاه های آموزشی و فرهنگ سازی در رابطه با ساختار و تکالیف آن دستگاه و همچنین طراحی سیستم نظر سنجی از مردم به منظور بررسی میزان رضایت مندی از نحوه خدمات رسانی آن دستگاه است.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: براساس گزارش ارایه شده حدود ۱۷ دستگاه در این ارزیابی ها در رتبه اول قرار گرفته اند و با توجه به اینکه دولت تاکید ویژه ای بر حفظ حقوق مصرف کنندگان دارد، گروه ارزیابی بایستی در این زمینه به بهترین نحو نقش آفرینی کند.

کد مطلب 4252024

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