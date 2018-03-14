ارزیابی عملکرد دستگاه های خدمات رسان در حوزه حقوق مصرف کنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ارزیابی حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: انتظار می رود دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم نهایت تلاش خود را به کار گیرند و همواره حفظ حقوق مصرف کنندگان را در نهادهای زیرمجموعه مدنظر داشته باشند.

استاندار مرکزی افزود: گروه ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادها در ارتباط با حقوق مصرف کنندگان با توجه به پنج شاخصه تعیین شده برای دستگاه های خدمت رسان، به طور کاملا کارشناسی و دقیق وظایف محوله را پیگیری کند.

آقازاده با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور در استان مرکزی اجرا می شود بیان داشت: این پنج شاخصه و محور شامل اطلاع رسانی به موقع و جامع، اعلام انواع خدمات ارایه شده به جامعه هدف، طراحی سیستم دریافت شکایات احتمالی ازسوی مردم، برنامه ریزی برپایی و برگزاری کارگاه های آموزشی و فرهنگ سازی در رابطه با ساختار و تکالیف آن دستگاه و همچنین طراحی سیستم نظر سنجی از مردم به منظور بررسی میزان رضایت مندی از نحوه خدمات رسانی آن دستگاه است.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: براساس گزارش ارایه شده حدود ۱۷ دستگاه در این ارزیابی ها در رتبه اول قرار گرفته اند و با توجه به اینکه دولت تاکید ویژه ای بر حفظ حقوق مصرف کنندگان دارد، گروه ارزیابی بایستی در این زمینه به بهترین نحو نقش آفرینی کند.