به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان با اشاره به اینکه طرح شناسه‌دار کردن تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا، موضوع اجرای آئین‌نامه مواد پنج و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب سامانه جامع مدیریت انبارها از آذرماه ۹۵ در سراسر کشور راه‌اندازی شد اظهار کرد: در این راستا برخی اقدامات مهم صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در این رابطه برگزاری کارگاه آموزشی برای نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و تشکل‌های استان و سایر نهادهای ذیربط با حضور مدیران کشور، دریافت اطلاعات اخذ شده از دستگاه‌ها و نیز ویرایش، تکمیل و پیگیری ثبت نام تمامی مراکز نگهداری کالا انجام شد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد مراکز نگهداری و ثبت شده کالا از آغاز طرح تاکنون به تعداد هشت هزار و ۲۳۶ مورد بوده است گفت: در این زمینه نیز ارومیه با دو هزار و ۹۰۴ مورد و ۳۵ درصد مرکز ثبت شده در رتبه نخست قرار داشته و خوی با یک هزار و ۷۲ مورد و ۱۳ درصد و مهاباد با ۶۳۷ مورد و هشت درصد در رده دوم و سوم قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع تعداد مراکز ثبت شده نگهداری کالا تعداد دو هزار و ۴۷۹ واحد شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی است افزود: علاوه بر آن ۱۵۱ واحد کشاورزی، ۴۴۸ واحد معدن، یک هزار و ۷۲۰ واحد صنعتی، دو هزار و ۴۱۱ مرکز نگهداری کالا، ۱۳۸ واحد بهداشتی و درمانی و ۸۸۹ واحد دامی طیور و آبزیان است.