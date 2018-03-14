اجرای طرح کاداستر در مازندران ابتر مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بهادر بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی و برنامه ریزی اظهار داشت: درآمد تعهدی اداره کل امسال ۳۷۰ میلیارد ریال بوده و این در حالیست که تا پایان بهمن ماه با تلاش کارکنان این اداره کل بیش از ۸۷۱ میلیارد ریال درآمد کسب و به خزانه دولت واریز شده است.

بهادر ضمن تبیین عملکرد ۱۱ ماهه واحدهای ثبتی استان افزود کسب درآمد و افزایش حاصله نسبت به مشابه سالهای قبل حاکی از افزایش خدمت رسانی به مردم و سخت کوشی کارکنان بوده و تصریح کرد: نفس کسب درآمد در ادارت ثبت منوط به ارائه خدمت به موقع به مردم خواهد بود و در واقع تا کار نکنیم چنین درآمدی کسب نخواهد شد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک تلویحا خاطرنشان کرد با وجودیکه این اداره کل دومین دستگاه درآمدزای استان می باشد ، همواره کارکنان ما از مستأجر بودن در شهرستان ها رنج می برند و چنانچه در این خصوص تدبیر می شد این امکان وجود داشت با هزینه اجاره بهای دو سال واحدهای استیجاری و سایر هزینه های مرتبط یک واحد ثبتی در شأن کارمندان و مردم درشهرستان احداث کرد.

وی در ادامه به بی مهری و کم توجهی مسئولان نسبت به مشکلات موجود در زمینه اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و افزود نیمی از درآمدهای ثبتی در حوزه دفاتر اسناد رسمی به حساب هلال احمر و شهرداری ها واریز می شود و این در حالیست که طرح کاداستر استان یک زیرساخت و نیاز ضروری برای توسعه پایدار بوده و جهت جلوگیری از بسیاری از معضلات مفید است و همچنان اجرای آن ابتر مانده است.

بهادر در پایان ضمن عذرخواهی از مردم شهرستان ساری ابرازامیدواری کرد در سال آینده اداره ثبت اسناد این شهرستان به سه ناحیه تقسیم شود تا روند خدمت رسانی به مردم سهل تر شود.