به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسماعیل‌پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد آتش‌نشانی در شب چهارشنبه‌سوری گذشته، تأکید کرد: ۱۹ مورد آتش‌سوزی سطحی در سمنان به وقوع پیوست که با حضور مأموران نسبت به اطفای آن اقدام شد.

وی بابیان اینکه یک اصله درخت نیز در سمنان آتش گرفت که با همراهی مأموران آتش‌نشانی اطفا شد، افزود: سایر آتش‌سوزی‌های سطح شهر عمدتاً در سطل‌ زباله و لاستیک خودرو بود که با حضور مأموران آتش‌نشانی این آتش‌سوزی‌های سطحی اطفا شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان در آمار مقایسه‌ای آتش‌سوزی‌های چهارشنبه‌سوری سال ۹۶ با سال گذشته، ابراز کرد: کاهش ۵۰ درصدی حریق‌های صورت گرفته در چهارشنبه‌سوری خبر نسبتاً خوبی است که البته یکی از عوامل آن می‌تواند راه‌اندازی کمپین نه به چهارشنبه‌سوری پرخطر باشد که ازنظر فرهنگی توانسته جایگاه خوبی را در جامعه به دست آورد.

اسماعیل‌پور بیان کرد: بخش عمده‌ای از کاهش اتفاقات رویدادهایی مانند چهارشنبه‌سوری به مقوله مردم و مشارکت‌های مدنی آن‌ها باز می‌گردد که قطعاً با امور فرهنگی می توان در آن عملکرد بهتری داشت.

وی افزود: اجرای دوره آموزشی در سطح مدارس و همچنین اطلاع رسانی از مخاطرات از جمله اقدامات آتش نشانی سمنان برای مواجهه با چهارشنبه آخر سال بوده است.